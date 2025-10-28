Tunisie: Recettes de l'État tunisien - 49 milliards de dinars prévus en 2025

Les recettes du budget de l'État au titre de l'exercice 2025 devraient enregistrer une hausse de 4,4 % par rapport aux résultats de l'année précédente, pour atteindre 49 090 millions de dinars (MD), contre des prévisions initiales de 50 028 MD.

Selon le ministère des Finances, cette progression s'explique principalement par l'augmentation attendue des recettes fiscales de 6,6 %, estimées à 44 523 MD contre 45 249 MD dans les prévisions préliminaires, en raison de l'évolution des impôts directs et indirects, selon le projet de loi de finances 2026.

Concernant les prévisions pour l'exercice 2026, les recettes budgétaires devraient s'élever à 52 560 MD, enregistrant ainsi une hausse de 7,1 % (soit 3 470 MD) par rapport aux estimations de 2025.

Les ressources propres représenteraient 66 % du total des ressources de l'État pour 2026. Ces recettes se répartiraient entre recettes fiscales à hauteur de 47 773 MD (soit 90,9 % du total), recettes non fiscales de 4 437 MD (8,4 %) et des dons estimés à 350 MD (0,7 %).

Pour 2025, les recettes non fiscales devraient atteindre 4 217 MD, contre 4 632 MD enregistrés en 2024, soit une légère baisse de 15 MD.

Compte tenu des résultats prévisionnels d'exécution des ressources et des dépenses, le déficit budgétaire de 2025, hors dons et revenus de confiscation, devrait s'établir à 9 641 MD, contre 10 150 MD prévus dans la loi de finances initiale 2025.

Ainsi, le budget global de l'État pour 2025 atteindrait 76 632 MD, contre 78 231 MD prévus initialement. Il serait financé par 49 090 MD de ressources propres, ainsi que 27 542 MD provenant de l'endettement et de la trésorerie nette.