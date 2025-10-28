Tunisie: Jusqu'au mois d'octobre, le nombre des accidents de la route ont baissé de 12 %

Les statistiques publiées par l'Observatoire National de la Sécurité Routière, relevant du Ministère de l'Intérieur, ont révélé que le taux d'accidents de la route jusqu'au 26 octobre 2025 a diminué de 12 % par rapport à la même période en 2024.

Les statistiques ont montré que le nombre de morts a augmenté de 3,46 %, avec 988 personnes victimes d'accidents de la route au 26 octobre 2025, contre 955 personnes durant la même période en 2024.

Le nombre de blessés a diminué, passant de 6 570 à 5 602 au 26 octobre de l'année en cours, soit une baisse de 14,73 %, selon la même source.

La distraction et l'inattention arrivent en tête des causes des accidents pour cette année, représentant 35,5 %. Le taux d'excès de vitesse parmi les causes d'accidents a augmenté de 14 % à 17 %, tandis que le non-respect de la priorité est resté aux alentours de 8 %. En revanche, le taux d'accidents résultant de la conduite en état d'ivresse a augmenté de 1,7 % à 2,05 % en 2025.

Les causes des accidents de la route se répartissent comme suit : trois accidents dus à la traversée des rails, 10 dus à la négligence d'un mineur, 26 accidents suite à la conduite de nuit sans éclairage, 26 à cause de l'éclatement d'un pneu et 28 accidents résultant du franchissement d'un feu rouge.

Le rapport a également enregistré 29 accidents dus à la conduite sans permis, 51 accidents après avoir roulé dans le sens interdit et 72 accidents dus à un dépassement interdit.