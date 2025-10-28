Tunisie: Jusqu'au mois d'octobre, le nombre des accidents de la route ont baissé de 12 %

28 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les statistiques publiées par l'Observatoire National de la Sécurité Routière, relevant du Ministère de l'Intérieur, ont révélé que le taux d'accidents de la route jusqu'au 26 octobre 2025 a diminué de 12 % par rapport à la même période en 2024.

Les statistiques ont montré que le nombre de morts a augmenté de 3,46 %, avec 988 personnes victimes d'accidents de la route au 26 octobre 2025, contre 955 personnes durant la même période en 2024.

Le nombre de blessés a diminué, passant de 6 570 à 5 602 au 26 octobre de l'année en cours, soit une baisse de 14,73 %, selon la même source.

La distraction et l'inattention arrivent en tête des causes des accidents pour cette année, représentant 35,5 %. Le taux d'excès de vitesse parmi les causes d'accidents a augmenté de 14 % à 17 %, tandis que le non-respect de la priorité est resté aux alentours de 8 %. En revanche, le taux d'accidents résultant de la conduite en état d'ivresse a augmenté de 1,7 % à 2,05 % en 2025.

Les causes des accidents de la route se répartissent comme suit : trois accidents dus à la traversée des rails, 10 dus à la négligence d'un mineur, 26 accidents suite à la conduite de nuit sans éclairage, 26 à cause de l'éclatement d'un pneu et 28 accidents résultant du franchissement d'un feu rouge.

Le rapport a également enregistré 29 accidents dus à la conduite sans permis, 51 accidents après avoir roulé dans le sens interdit et 72 accidents dus à un dépassement interdit.

