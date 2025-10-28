Tunisie: Plus de 19,5 milliards de dinars remboursés au titre de la dette publique

La ministre des Finances, Michkat Salama Khaldi, a confirmé aujourd'hui, mardi 28 octobre 2025, le remboursement de 19 532 millions de dinars (M TND) au titre du service de la dette publique, dont 8 725 M TND de dette extérieure et 10 808 M TND de dette intérieure. Salama a précisé, lors de sa participation à une session conjointe des commissions des Finances et du Budget de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD), que ce montant se divise en 14 861 M TND au titre du principal de la dette et 4 671 M TND au titre des intérêts.

Au cours de cette session conjointe consacrée au suivi de l'exécution du budget de l'État pour l'année 2025 jusqu'à fin septembre dernier, elle a affirmé qu'un taux de réalisation global d'environ 79,1 % avait été enregistré par rapport aux estimations de la Loi de Finances 2025. 58 381 M TND de dépenses budgétaires pour 2025 La ministre a indiqué qu'à la lumière des résultats de l'exécution du budget de l'État jusqu'à fin septembre dernier, les dépenses budgétaires de 2025 devraient atteindre un niveau de 58 381 M TND, soit une économie de 1 447 M TND par rapport aux estimations de la Loi de Finances 2025.

Salama a expliqué que cette économie concerne principalement les dépenses de subvention des hydrocarbures, qui devraient s'élever à 5 719 M TND, contre une estimation initiale de 7 112 M TND, soit une économie de 1 393 M TND, en lien avec la baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux.

Elle a souligné qu'il n'y aura pas de recours à une loi de finances complémentaire au cours de l'année en cours. Elle a également signalé que les échanges commerciaux ont enregistré, jusqu'à la fin du mois de septembre dernier, une stabilité des exportations et une augmentation des importations de 5,4 %. Elle a par ailleurs mentionné l'enregistrement d'un taux de croissance de 3,2 % et une baisse du taux de chômage à 15,3 % au cours du deuxième trimestre de l'année en cours.

