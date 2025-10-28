Tunisie: ARP - Une initiative législative sur la protection des animaux à l'étude

Le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu ce matin, mardi, au Palais du Bardo, la présidente de l'Association « Al-Zahra pour les Amoureux des Animaux », Monia Maalla accompagnée des membres de l'association, Chiraz Hadjij, Henda Jandoubi, Najwa Bouraoui et Anissa Karchani.

Selon un communiqué de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), les présentes ont fait une présentation de cette association, de ses objectifs et de ses activités visant à protéger les animaux de compagnie et à sensibiliser à leur bien-être, à travers la sensibilisation et la diffusion d'une culture de compassion, en plus des soins médicaux, de l'hébergement, et de l'encouragement à l'adoption et à la protection.

Les membres de l'association ont souligné leur engagement à appliquer les lois en vigueur dans ce domaine et à développer davantage les législations y afférentes. Elles ont, à cet égard, affirmé leur appréciation pour la proposition de loi en cours d'examen par l'Assemblée, relative à la protection animale, et ont exprimé leur volonté de participer aux travaux des commissions concernées, et de présenter les opinions et suggestions de l'association à ce sujet, afin de garantir l'adoption d'une législation conforme aux exigences et répondant aux besoins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elles ont également passé en revue les actions menées par l'association pour lutter contre les différentes manifestations de maltraitance et de négligence, et ont évoqué, dans ce cadre, les mécanismes et moyens adoptés, consistant notamment en l'organisation d'événements de sensibilisation et d'éducation, de campagnes de vaccination et de lutte contre la maltraitance animale.

Elles ont évoqué les difficultés rencontrées par l'association pour concrétiser les objectifs fixés et ont souligné la nécessité d'une conjugaison des efforts de toutes les parties concernées : citoyens, société civile, municipalités et différents ministères, pour prendre en charge ce sujet par le biais du conseil, de l'orientation, de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation.

Elles ont également appelé à fournir un soutien matériel et logistique au travail de l'association, notamment en créant et en multipliant des centres de vaccination et de stérilisation dans les différentes régions, car cela contribue partiellement à réduire le phénomène des chiens errants, dans le but d'éviter le phénomène d'abattage.

Pour sa part, le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple a exprimé son appréciation pour la noblesse du travail accompli par cette association, qui incarne les principes d'humanité, de compassion et de bien-être animal, et qui s'inscrit dans le cadre du souci d'établir une société saine et équilibrée qui préserve les valeurs nobles. Il a souligné que la coexistence avec les animaux de compagnie repose sur une culture sociétale qui nécessite un travail conjoint pour la sauvegarder et en enraciner les principes, en particulier chez les jeunes.

Il a également mis en évidence l'importance de l'initiative législative soumise aux commissions de l'Assemblée, visant à promulguer une loi garantissant la protection et le bien-être de tous les animaux vivants et réglementant les établissements qui les gèrent. Il a confirmé la volonté de l'Assemblée d'associer l'association et de l'entendre par les commissions compétentes, dans le cadre de la politique d'ouverture de l'Assemblée et de son écoute de toutes les parties prenantes aux législations en cours d'examen.

Il a enfin indiqué le soutien du Parlement à ce type d'action associative et aux efforts bénévoles des associations dans ce domaine, qui doivent s'appuyer sur des plans et programmes de travail à long terme englobant toutes les catégories, toutes les générations et tous les espaces.