Tunisie: Auto-entrepreneuriat - 5 000 inscrits un an après le lancement du programme

Un an après son lancement, le programme d'auto-entrepreneur compte 5 000 adhérents, a annoncé mardi Mohamed Kafi Rahmani, directeur au ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et responsable du projet.

S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale en marge d'une journée d'information organisée au siège de l'UTICA, M. Rahmani a relevé une adhésion encore timide dans les régions, avec des disparités marquées par rapport aux grandes agglomérations.

Le ministère vise néanmoins à porter le nombre d'inscrits à 20 000 d'ici fin 2025, a-t-il précisé. Cette journée d'information avait pour objectif de mieux faire connaître le dispositif auprès des potentiels bénéficiaires.