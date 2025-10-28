Tunisie: Auto-entrepreneuriat - 5 000 inscrits un an après le lancement du programme

28 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par S.M.

Un an après son lancement, le programme d'auto-entrepreneur compte 5 000 adhérents, a annoncé mardi Mohamed Kafi Rahmani, directeur au ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et responsable du projet.

S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale en marge d'une journée d'information organisée au siège de l'UTICA, M. Rahmani a relevé une adhésion encore timide dans les régions, avec des disparités marquées par rapport aux grandes agglomérations.

Le ministère vise néanmoins à porter le nombre d'inscrits à 20 000 d'ici fin 2025, a-t-il précisé. Cette journée d'information avait pour objectif de mieux faire connaître le dispositif auprès des potentiels bénéficiaires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.