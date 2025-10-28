Sénégal: Masterplan Sénégal 2025-2034 - Un cap pour l'émergence durable

Le Sénégal amorce une nouvelle étape de son développement avec le lancement du Masterplan 2025-2034, une vision ambitieuse pour bâtir une économie émergente, inclusive et durable. Ce document stratégique trace la voie d'un pays tourné vers la transformation économique, le renforcement du capital humain, la transition écologique et la modernisation de la gouvernance publique.

Le Sénégal a dévoilé son nouveau plan directeur de développement 2025-2034, une feuille de route ambitieuse visant à transformer le pays en une économie émergente, inclusive et résiliente. Ce document stratégique repose sur quatre grands axes : la croissance économique, le capital humain et la protection sociale, la durabilité environnementale, et la gouvernance publique.

1. Croissance économique et transformation structurelle

Le Masterplan met l'accent sur une croissance forte, diversifiée et créatrice d'emplois. L'objectif est de consolider les acquis, tout en accélérant la transformation dans plusieurs secteurs névralgiques. Ainsi, le gouvernement entend promouvoir l'industrialisation, l'agro-transformation, le numérique et les énergies renouvelables.

Il insiste aussi sur la valorisation des ressources naturelles, notamment gazières et pétrolières, dans une logique de développement durable et d'équité territoriale. L'accent est également mis sur les infrastructures de transport, les corridors logistiques et la souveraineté énergétique, piliers essentiels de la compétitivité nationale.

La politique économique ambitionne d'attirer davantage d'investissements privés, nationaux et étrangers, tout en améliorant le climat des affaires et la gouvernance financière.

2. Capital humain, inclusion et protection sociale

L'humain est au coeur de la stratégie. Le Masterplan souligne l'importance du capital humain comme moteur de l'émergence. Le Sénégal veut renforcer la qualité de son système éducatif, élargir la formation professionnelle et soutenir la recherche scientifique et technologique.

Sur le plan social, le Masterplan place la protection des populations vulnérables parmi ses priorités : couverture santé universelle, inclusion financière, emploi des jeunes et autonomisation des femmes. Ces actions visent à réduire les inégalités et à consolider la cohésion sociale, tout en répondant aux défis démographiques.

Le pays compte ainsi investir massivement dans la santé, l'éducation et la protection sociale pour bâtir une population plus instruite, en bonne santé et capable de soutenir la transformation économique.

3. Environnement, durabilité et résilience

Face aux défis climatiques, le plan consacre un axe majeur à la transition écologique. Le Sénégal s'engage à adopter un modèle de développement respectueux de l'environnement, basé sur la résilience, l'adaptation et la gestion durable des ressources naturelles.

Les priorités incluent la lutte contre la déforestation, la protection du littoral, la gestion des déchets et la promotion des énergies renouvelables. L'objectif est d'allier croissance économique et durabilité, en anticipant les impacts du changement climatique sur l'agriculture, la pêche et les zones côtières.

4. Gouvernance, institutions et participation citoyenne

Le dernier pilier du Masterplan insiste sur la bonne gouvernance, la transparence et la performance des institutions publiques. L'État du Sénégal entend donc renforcer la décentralisation, moderniser l'administration et favoriser une gestion axée sur les résultats.

La participation citoyenne et la redevabilité publique sont également encouragées, afin de renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. L'accent est mis sur la digitalisation des services publics et la lutte contre la corruption.

Enfin, le Sénégal veut consolider sa stabilité politique, renforcer la sécurité et promouvoir une diplomatie économique active au service du développement.

Le Masterplan Sénégal 2025-2034 se veut une vision intégrée pour un pays prospère, équitable et durable. En misant sur la croissance, le capital humain, la durabilité et la gouvernance, le Sénégal trace la voie d'une émergence fondée sur la transformation économique et la justice sociale.