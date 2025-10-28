Afrique: Mouhamed Dellale - « Nous avons pris la responsabilité de développer ce sport sur le continent »

Président du Comité national marocain et responsable continental du hand-to-hand fighting, Mouhamed Dellale a dirigé, vendredi dernier, un stage de perfectionnement au centre aéré Bceao de Dakar. En marge de cette session, il a détaillé l'essor de cette discipline d'origine russe sur le continent.

Le hand-to-hand fighting est un sport complet. Il mêle karaté, taekwondo, judo, jujitsu, kick-boxing, lutte. Chaque combat se pratique à mains nues. Les combattants marquent des points en touchant des zones précises : tête, torse, cuisses. « Nous avons pris la responsabilité de développer ce sport en Afrique », explique Dellale. « Après le Championnat d'Afrique organisé à Marrakech, où le Sénégal a remporté plusieurs médailles d'or, nous continuons notre mission de formation », a-t-il ajouté.

Le Sénégal est un partenaire clé. Maître Dame Seck, pionnier de la discipline, accompagne les athlètes et entraîneurs locaux. « Nous étions déjà venus former les entraîneurs. Cette fois, nous avons travaillé aussi avec les pratiquants.

L'accent était sur la technique, la tactique et la stratégie », précise Dellale. Le hand-to-hand fighting se décline en trois styles : compétition, fighting et self-défense. Il se distingue du Mma. « On utilise le kimono pour projeter et étrangler. Et surtout, on ne frappe pas un adversaire au sol », insiste Dellale. C'est un sport respectueux, complet et unique.

La discipline progresse sur le continent. Outre le Maroc et le Sénégal, elle est pratiquée au Ghana, Mali, Burkina Faso, Gambie, Mauritanie, Algérie, Égypte et Congo-Brazzaville. «L'évolution est lente, mais l'essentiel est que l'Afrique soit dans le bain », se réjouit le responsable marocain. Le stage de Dakar est une étape importante. « C'est une initiation pour permettre aux entraîneurs et aux pratiquants d'assimiler les bases avant d'aller vers des diplômes officiels », conclut Dellale.

Entre rigueur martiale et ouverture internationale, le hand-to-hand fighting se construit progressivement. Il promet de nouveaux champions et un bel avenir pour l'Afrique sur la scène mondiale des arts martiaux.