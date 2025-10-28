Sénégal: La Lonase mise sur le réseau du « Soleil »

Une délégation du quotidien national Le Soleil, conduite par son directeur général Lamine Niang, a présenté, le lundi 27 octobre, à la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) une offre de produits couvrant l'ensemble des supports print et digitaux du groupe. Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'un projet de convention visant à consolider les relations entre les deux entités.

Dans le cadre du partenariat entre la Société sénégalaise de presse et de publication (Sspp/Le Soleil) et la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), une réunion entre les deux directeurs généraux a eu lieu, le lundi 27 octobre, en présence de leurs collaborateurs respectifs.

Le directeur de la publicité du journal «Le Soleil», Bernard Niang, a estimé que cette initiative vise à accompagner la Lonase dans la mise en oeuvre d'une stratégie de communication moderne, cohérente et à large portée, afin de renforcer sa présence institutionnelle et son impact commercial. « Nous voulons remettre en place une véritable stratégie du print, tout en intégrant la modernisation de la communication grâce à une complémentarité avec le digital.

Le défi, aujourd'hui, c'est de créer une synergie entre nos supports papier et numérique afin d'offrir une visibilité optimale à nos partenaires », a-t-il indiqué Selon Bernard Niang, la proposition du « Soleil » ne se limite pas aux formats traditionnels.

« Nous voulons sortir du cadre classique pour offrir un accompagnement sur mesure grâce à un package complet intégrant le print, le digital et l'audiovisuel. Nous mettons en place un système de "full tracking" permettant de mesurer l'impact des campagnes et de valoriser au mieux les activités de la Lonase », a-t-il souligné.

Dans ce sillage, Toussaint Manga a rappelé la solidité de la collaboration entre les deux institutions. « Entre la Lonase et Le Soleil, c'est un partenariat historique. La Lonase est le deuxième actionnaire du « Soleil » après l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous savons que Le Soleil a multiplié ses supports de communication et la Lonase entend exploiter pleinement toutes les opportunités offertes par cette diversité », a-t-il informé.

Par ailleurs, une nouvelle convention devrait voir le jour, selon Toussaint Manga. « Il y a une proposition de convention faite par la société Le Soleil que nos services vont étudier minutieusement », a-t-il indiqué.

Le directeur général de la Lonase a insisté sur la nécessité de moderniser le cadre du partenariat. Cette dynamique renforce la volonté des deux partenaires de consolider leur collaboration, avec pour objectif une présence renforcée et une visibilité accrue de la Lonase à travers les relais médiatiques du groupe Le Soleil.

« Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la collaboration que la Lonase a toujours eue avec Le Soleil. Nous allons sortir du cadre formel de l'ancien format pour aller vers un nouveau dispositif plus large, qui donnera davantage de visibilité aux activités de la Lonase au sein du groupe Le Soleil », a rappelé le directeur général de la Lonase.

Ce partenariat, fondé sur une relation historique entre les deux institutions, ouvre ainsi une nouvelle ère pour la promotion des activités de la Lonase et de la Société sénégalaise de presse et de publications (Sspp/Le Soleil).