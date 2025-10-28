Sénégal: Occupation de la voie publique - Le Gouverneur de Dakar ordonne l'enlèvement des véhicules abandonnés

28 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a lancé un ultimatum aux propriétaires de véhicules et d'engins abandonnés sur la voie publique. Dans un communiqué, il a fixé au mardi 11 novembre 2025 la date limite pour leur enlèvement volontaire.

Selon le document, la prolifération d'épaves et de véhicules stationnés de manière prolongée dans les artères de la capitale et sur divers espaces publics constitue un frein à la libre circulation, une menace pour la salubrité et un danger pour la sécurité collective.

Dans un souci de préservation de l'ordre, de la propreté et de la sécurité urbaine, le Gouverneur invite les propriétaires concernés à libérer les voies avant la date indiquée. Passé ce délai, l'Administration procédera à l'enlèvement d'office de ces objets, sans autre préavis, conformément aux textes en vigueur.

