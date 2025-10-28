Bénin: La Loterie Nationale du pays annonce une baisse de 81% de son résultat net au 3ème trimestre 2025.

C'est un plongeon de 81% qu'a connu le résultat net de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) S.A à l'issue du 3ème trimestre 2025 par rapport au 3ème trimestre 2024, selon le rapport d'activités établis par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ce rapport un résultat net de 1,034 milliard FCFA contre 5,382 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2024. La LNB SA note toutefois une amélioration notable de son résultat net entre le premier semestre 2025 et le troisième trimestre 2025, passant de 841 millions de FCFA à 1,034 milliard de FCFA, soit une augmentation de 22,95%.

Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 4,428 milliards, s'établissant à 72,479 milliards de FCFA contre 76,908 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2024. De l'avis de la direction de la LNB, cette baisse traduit un léger repli de l'activité commerciale dû principalement aux mêmes difficultés rencontrées au premier semestre de l'année en cours (intensification de la concurrence dans le secteur des jeux, implantation d'opérateurs illégaux proposant des offres plus attractives).

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation affiche une baisse de 59%, dégageant un solde de 1,401 milliard de FCFA alors qu'il se situait à 3,419 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

Pour sa part, le résultat financier se retrouve avec une baisse de 22% à 357 millions de FCFA contre 460 millions de FCFA à la fin du 3ème trimestre 2024.

Le résultat des activités ordinaires de la société connait également une baisse de 55% avec une réalisation de 1,758 milliard de FCFA contre 3,878 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.