Le cumul du résultat net consolidé ajusté du groupe Maroc Telecom sur les neuf premiers mois de 2025 a enregistré un léger repli de 1,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2024, selon les résultats consolidés IFRS au 30 septembre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net s'est élevé à 4 433 millions de dirhams (MMAD) contre 4 495 MMAD au 30 septembre 2024. Selon la direction du groupe Maroc Telecom, la variation de ce résultat net se situe à -0,6% à taux de change constant entre le dirham marocain et les monnaies FCFA et Ouguiya (monnaies des pays où dispose des filiales Maroc Telecom).

Durant la même période, le chiffre d'affaires consolidé à taux de change constant est en hausse de 1,2% avec un niveau de 27 277 MMAD contre 27 461 MMAD en 2024. Selon les dirigeants de Maroc Télécom, « la baisse des activités mobiles au Maroc est compensée par la bonne dynamique de croissance des activités des filiales Moov Africa et du Très Haut Débit Fixe au Maroc. »

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté est en baisse de 2,2% à 13 699 MMAD contre 14 225 MMAD au 30 septembre 2024. Selon la direction du groupe de télécoms, cette baisse au Maroc est partiellement compensée par la croissance de l'EBITDA dans les filiales Moov Africa. La marge d'EBITDA se situe à 50,2% contre 51,8% au 30 septembre 2024.

Quant au résultat opérationnel (ou EBITA), il est en forte hausse de 271,8%, s'élevant à 10 631 MMAD contre 2 890 MMAD au 30 septembre 2024. Les dirigeants du groupe Maroc Télécom justifient cette hausse par les rétrocessions reçues dans le cadre des accords mettant fin aux litiges sur le dégroupage. L'EBITA ajusté atteint 8 833 MMAD en amélioration de 0,3%. La marge d'EBITDA reste quasi-stable à 32,4%.

Concernant les investissements du groupe Maroc Telecom, ils se situent 7 008 MMAD contre 5 260 MMAD au terme des neuf premiers mois de 2024, soit une progression de 35,7%. Selon les dirigeants de l'entreprise, les investissements hors fréquence et licences sont en nette accélération (+23,1%) et représentent 23% des revenus du groupe à fin septembre 2025 conformément aux objectifs prévus liés au déploiement de la 5 G au Maroc.