Le chiffre d'affaires de la Société Tunisienne des industries de pneumatiques (STIP) a connu un repli de 27,50% au troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024, selon les indicateurs d'activités trimestriels établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est établi à 28,483 millions de dinars (MD) contre 39,290 MD au 3ème trimestre 2024. « Cette diminution provient essentiellement du recul de 70% du chiffre d'affaires export vers l'Algérie à cause du retard enregistré dans l'octroi des autorisations d'importations (ALGEX) pour les clients Algériens », souligne la direction de la STIP. Elle ajoute que les commandes sont prêtes pour expédition dans l'attente du déblocage de la situation des Importations en Algérie.

Toutefois, en cumul sur les neuf mois de l'année 2025, la baisse du chiffre d'affaires est moins importante, se situant à 11% à 88,532 MD contre 99,518 MD en 2024.

La production de la société a légèrement augmenté, s'établissant à 2 162 tonnes contre 2 095 tonnes en 2024.

Les investissements réalisés par la STIP se sont élevés à 3 367 MD contre 9 200 MD à fin septembre 2024.

Concernant les engagements bancaires, ils se situent à 90 500 MD contre 98 480 MD au 30 septembre 2024.