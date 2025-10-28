Afrique: 36e Tour du Faso/5e étape - Paul Daumont premier à Dano

Le Burkinabè Paul Daumont a remporté la 5e étape du 36e Tour du Faso le mardi 28 octobre 2025 à Dano. Il conserve ainsi le maillot jaune conquis depuis la 3e étape.

L'histoire retiendra que la première arrivée d'étape du Tour du Faso dans la ville de Dano a consacré la victoire de Paul Daumont. Le Burkinabè a fait preuve d'une solidarité de nerfs remarquable pour s'imposer dans un sprint final groupé devant le Marocain Achraf Ed-Doghmy et le Belge Lance De Cabooter.

Il a bouclé les 111,700 km entre Gaoua et Dano en 2h36'49 » soit une vitesse moyenne de 42,737 km/h. Daumont conserve le maillot le maillot jaune conquis depuis la 2e étape et garde aussi à l'issue de cette étape le maillot vert, 2e tunique la plus convoitéebde la compétition.

Partis de Gaoua, les 63 coureurs du jour ont été lancés à 8h26 pour une étape qui a comporte deux sprint intermédiairs. Le Peloton est resté très calme jusqu'à l'approche du premier point chaud à Bouroum-Bouroum au kilomètre 23,220. Là, les choses sont allées à 42,367 km/h et c'est le porteur du maillot jaune Paul Daumont qui le premier, franchit la ligne. Dans ses roues, le Marocain Driss El Alouanin 2e au classement général et la Ghanéen Emanuel Cesi.

Le peloton s'est par la suite regroupé en direction de Diébougou où est jugé le second et dernier sprint intermédiaire après 74,140km parcours. C'est également à vive allure que le Malien Djandouba Diallo devance à ce point les Burkinabè Rachid Bouda (2e) et Moucaïla Rawendé (3e). Pour les 20 derniers km, le peloton est resté groupé et ce, jusqu'à l'arrivée. Ce qui n'a pas manqué de provoquer une chute sur les derniers km à l'arrière du peloton au moment d'engager le sprint final.