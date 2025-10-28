Cameroun: Les dessins politiques des arrestations de trois opposants dévoilés

28 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Dans un contexte post-électoral tendu au Cameroun, une sombre affaire d'arrestations d'opposants jette une lumière crue sur les méthodes du régime en place. Djeukam Tchameni, Anicet Ekane et Florence Tchitcho, trois figures de la mouvance soutenant l'opposant Issa Tchiroma Bakary, ont été enlevés le 24 octobre 2025 par des hommes armés identifiés comme appartenant au Bataillon d'Intervention Rapide (BIR), selon le Mouvement pour la Démocratie et l'Indépendance (MDI) .

Les motivations réelles de ces interpellations, longtemps présentées comme judiciaires, seraient en réalité purement politiques. Le MDI affirme que ces arrestations font suite au refus catégorique des trois leaders de participer à des négociations secrètes avec des émissaires du président Paul Biya . Une rencontre aurait eu lieu le 14 octobre, proposant à ces opposants des postes ministériels dans un futur gouvernement d'union nationale en échange de leur allégeance. Leur décision de rester fidèles à la vérité des urnes aurait scellé leur sort .

Cette affaire révèle une dérive autoritaire préoccupante. Les autorités camerounaises instrumentaliserait la justice militaire pour faire taire les voix discordantes, en fabriquant de toutes pièces un "faux complot d'insurrection" . Cette situation intervient dans un climat déjà extrêmement tendu, marqué par la contestation des résultats de la présidentielle du 12 octobre ayant officiellement consacré la victoire de Paul Biya, et par une répression sanglante ayant causé plusieurs morts lors de manifestations .

Face à cette escalade, le MDI et la coalition de l'Union pour le Changement réclament la libération immédiate des personnes arrêtées et la fin des arrestations arbitraires. Ils en appellent également à la communauté internationale, demandant la mise en place d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces événements . Alors que Douala, la capitale économique, vit au ralenti, ces arrestations politiques risquent de durcir encore un peu plus le climat au Cameroun, plongeant le pays dans une incertitude profonde .

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.