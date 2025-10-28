Cameroun: Les dessins politiques des arrestations de trois opposants dévoilés

Dans un contexte post-électoral tendu au Cameroun, une sombre affaire d'arrestations d'opposants jette une lumière crue sur les méthodes du régime en place. Djeukam Tchameni, Anicet Ekane et Florence Tchitcho, trois figures de la mouvance soutenant l'opposant Issa Tchiroma Bakary, ont été enlevés le 24 octobre 2025 par des hommes armés identifiés comme appartenant au Bataillon d'Intervention Rapide (BIR), selon le Mouvement pour la Démocratie et l'Indépendance (MDI) .

Les motivations réelles de ces interpellations, longtemps présentées comme judiciaires, seraient en réalité purement politiques. Le MDI affirme que ces arrestations font suite au refus catégorique des trois leaders de participer à des négociations secrètes avec des émissaires du président Paul Biya . Une rencontre aurait eu lieu le 14 octobre, proposant à ces opposants des postes ministériels dans un futur gouvernement d'union nationale en échange de leur allégeance. Leur décision de rester fidèles à la vérité des urnes aurait scellé leur sort .

Cette affaire révèle une dérive autoritaire préoccupante. Les autorités camerounaises instrumentaliserait la justice militaire pour faire taire les voix discordantes, en fabriquant de toutes pièces un "faux complot d'insurrection" . Cette situation intervient dans un climat déjà extrêmement tendu, marqué par la contestation des résultats de la présidentielle du 12 octobre ayant officiellement consacré la victoire de Paul Biya, et par une répression sanglante ayant causé plusieurs morts lors de manifestations .

Face à cette escalade, le MDI et la coalition de l'Union pour le Changement réclament la libération immédiate des personnes arrêtées et la fin des arrestations arbitraires. Ils en appellent également à la communauté internationale, demandant la mise en place d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces événements . Alors que Douala, la capitale économique, vit au ralenti, ces arrestations politiques risquent de durcir encore un peu plus le climat au Cameroun, plongeant le pays dans une incertitude profonde .

