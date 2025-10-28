Congo-Kinshasa: Lawrence Kitoko annonce la sortie officielle de la Fédération française de l'Alliance pour le Changement de Jean-Marc Kabund !

interview

A coeur ouvert, Lawrence Kitoko, Vice-Président de la zone Europe du parti Alliance pour le Changement (A.Ch), a accepté de répondre aux préoccupations relatives aux ambitions de l'Ancien Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale, Jean-Marc Kabund, après le lancement, intervenu en France, de la Fédération de l'A.Ch. Pourquoi cette avancée organisationnelle ? Quels sont les défis concrets auxquels il faudrait apporter des solutions ? En perspective de prochaines joutes électorales, quelle alternative proposer aux congolais ? Des réponses et précisions de taille, avec Lawrence Kitoko, depuis l'Hexagone.

Monsieur le Vice-Président, merci de nous accorder cet entretien. Que représente pour vous la sortie officielle de la Fédération Française du parti Alliance pour le Changement ?

Lawrence KITOKO :

La sortie officielle de la Fédération Française du parti Alliance pour le Changement constitue un moment historique dans la dynamique d'expansion et de structuration de notre parti à travers le monde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous la vision éclairée de notre fondateur, l'honorable Jean-Marc Kabund, nous consolidons aujourd'hui la présence du parti dans la diaspora. La Fédération Française, dirigée par M. Jean-Pierre Muswar Kingudi, Président, et M. Patrick Mbandu, Vice-Président, traduit la volonté des Congolais de France de s'impliquer activement dans le combat pour un Congo nouveau, démocratique et juste.

Quels sont les principaux objectifs assignés à cette fédération ?

Lawrence KITOKO : Cette fédération repose sur trois objectifs fondamentaux.

Premièrement, renforcer la cohésion des membres du parti au sein de la diaspora française et créer un cadre de travail structuré.

Deuxièmement, promouvoir les valeurs et la vision politique de l'honorable Jean-Marc Kabund : intégrité, justice sociale, et bonne gouvernance.

Enfin, mobiliser la communauté congolaise de France afin qu'elle contribue activement au développement national et au changement véritable que prône notre parti.

Sous la direction du Président Muswar Kingudi et du Vice-Président Mbandu, la Fédération Française incarne cette nouvelle énergie qui anime notre mouvement en Europe.

Quels défis devront relever ces nouveaux responsables ?

Lawrence KITOKO : Le principal défi réside dans la structuration et la consolidation des bases du parti sur tout le territoire français. Il s'agira d'un travail de terrain exigeant, fait de dialogue, d'écoute et de mobilisation.

Mais je reste confiant : les responsables désignés possèdent une réelle expérience militante et une fidélité indéfectible aux idéaux du parti. Avec le soutien du comité européen et de la direction nationale, ils sauront relever ces défis avec engagement et discipline.

Quelle place occupe la Fédération Française dans la stratégie européenne de l'Alliance pour le Changement ?

Lawrence KITOKO : La Fédération Française occupe une place importante dans notre dispositif européen.

En tant que Vice-Président de la zone Europe, je veille à renforcer la coordination entre les différentes fédérations nationales - en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, et ailleurs - afin de garantir une action politique concertée.

L'Europe doit parler d'une seule voix dans le cadre de l'Alliance pour le Changement. Et dans cette perspective, la France jouera un rôle moteur, à la fois par sa forte communauté congolaise et par la qualité de ses cadres militants.

Un mot de conclusion pour nos lecteurs ?

Lawrence KITOKO : Je tiens à adresser mes félicitations à M. Jean-Pierre Muswar Kingudi et M. Patrick Mbandu pour leur engagement et leur sens du devoir.

La sortie officielle de la Fédération Française n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouvel élan pour le parti Alliance pour le Changement en Europe.

Sous la conduite du président national, l'honorable Jean-Marc Kabund, nous restons fidèles à notre idéal : oeuvrer pour un Congo véritablement libre, juste et prospère.