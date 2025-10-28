Afrique: Raoul Toupane, DTN Basketball sur les JOJ - « Le Sénégal sera prêt »

« Du 31 octobre au 2 novembre, nous organiserons un stage qui se terminera par un tournoi concernant les U16, dans le prolongement de la préparation de nos jeunes en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026. Ce stage regroupera quatre pays : l'Égypte, l'Algérie, le Kenya et le Sénégal, en catégories garçons et filles ».

« Parallèlement à la formation des athlètes, nous organiserons également un stage pour les entraîneurs de 3x3. Tous les entraîneurs sont conviés à y participer. En plus, il y aura une formation dédiée aux arbitres de 3x3, ainsi qu'aux officiels de table de marque (OTM). Le COJOJ, partenaire de cette activité, en profitera pour renforcer la formation de ses volontaires ».

« C'est donc un stage très intéressant, une véritable préparation en vue des JOJ. Le Sénégal sera prêt, d'ici un an, à présenter des équipes compétitives. C'est notre objectif : préparer les jeunes et élargir la base de talents. Nous disposons déjà d'un groupe de performance ».

« Tout récemment, des jeunes sont revenus de Chine après deux mois de stage, accompagnés par le coach Aïda Niang. Ils y ont effectué un excellent travail. En parallèle, nous poursuivons la détection à travers tout le pays, en associant toutes les régions qui disposent de profils répondant aux exigences de la compétition ».

« Les joueurs ciblés sont ceux nés entre 2009 et 2010, titulaires d'une carte d'identité et d'un passeport, et n'ayant jamais fait l'objet de jugement. Ces critères sont actuellement en cours de vérification sur le plan administratif. Avant le début de la compétition, nous irons plus loin avec des examens IRM de poignet afin de garantir une base compétitive et conforme aux règlements ».

« Récemment, nos garçons et nos filles ont pris part à un tournoi 3x3 conjointement organisé par l'ASBI. Nous remercions la BAL pour cette belle opportunité. Deux équipes masculines et deux équipes féminines ont été engagées ».

« L'objectif reste le même : offrir à nos jeunes un maximum de compétition pour évaluer leur niveau et leur potentiel, dans le cadre de la formation et de la préparation aux JOJ Dakar 2026 ».