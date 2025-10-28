Afrique: Mondial U17 - Ibrahima Faye dévoile sa liste des 21 Lionceaux

Le sélectionneur national Pape Ibrahima Faye a publié hier, lundi 27 octobre 2025, la liste des 21 Lionceaux retenus pour la Coupe du monde U17, prévue du 3 au 27 novembre prochain au Qatar.

On retrouve des habitués comme Étienne Mendy ou encore Vincent Gomis.

L'équipe nationale U17 du Sénégal disputera sa troisième Coupe du Monde au Qatar, prévue du 3 au 27 novembre, avec un défi de taille et des interrogations sur sa préparation.

Les Lionceaux n'ont jusqu'ici disputé que deux matchs amicaux internationaux face au Maroc, sollicités par le royaume chérifien. Ces confrontations, on le rappelle, se sont soldées par deux matchs nuls, 0-0 et 2-2.

Le Sénégal partage le groupe C avec la Croatie, le Costa Rica et les Émirats Arabes Unis.

Il débutera sa campagne mondiale le lundi 3 novembre face à la Croatie

Les Lionceaux feront ensuite face au Costa Rica le 6 novembre et aux Émirats arabes unis le 9 novembre.

Lors de leur dernière participation, le Sénégal s'était arrêté en huitième de finale.