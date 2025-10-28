Tunisie: La société tunisienne Payday lève des fonds pour développer sa plateforme Fintech

La startup tunisienne fintech-insurtech PAYDAY a clôturé son premier tour de table de pré-amorçage à une valorisation de 3 millions de dollars.

La startup tunisienne fintech-insurtech PAYDAY a clôturé son premier tour de table de pré-amorçage à une valorisation de 3 millions de dollars. Le tour de table a été mené par UGFS North Africa, avec la participation de TALYS Group et BioProtection SA.

Fondée en 2024 par Mohamed Anouar Gadhoum et Shaher Abbas, la société offre une plateforme numérique reliant les assureurs, les banques et les employeurs pour servir les travailleurs à faible et moyen revenu avec un financement garanti par le salaire et une micro-assurance Takaful.

Depuis son lancement, PAYDAY a traité plus de 10 000 transactions, pour un volume dépassant les 8,2 millions de dinars tunisiens. Le nouveau financement servira à développer la plateforme et à en faire un agrégateur régional pour le bien-être financier et la protection inclusive en Afrique du Nord et au-delà.

Points clés à retenir

Le modèle de PAYDAY s'appuie sur deux tendances convergentes dans les marchés émergents : le besoin croissant de liquidités accessibles liées aux salaires et la montée en puissance de l'assurance intégrée pour les travailleurs à faibles revenus. En combinant des avances sans intérêt liées aux salaires avec une protection micro-Takaful, la startup allège le fardeau des employeurs tout en offrant aux employés une plus grande stabilité financière.

La traction initiale en Tunisie - marquée par des milliers de transactions en moins d'un an - valide l'adéquation entre le produit et le marché. Les nouveaux bailleurs de fonds apportent plus que du capital : UGFS Afrique du Nord apporte son expertise en matière de gouvernance financière, tandis que TALYS et BioProtection contribuent à la distribution et au soutien opérationnel.

PAYDAY vise à intégrer les banques, les institutions de microfinance et les assureurs sur une seule plateforme numérique, son ambition d'agrégateur pourrait le positionner comme un acteur clé dans l'infrastructure d'inclusion financière de la région. Pour les employeurs, la proposition de valeur s'étend au-delà du transfert de risques et se traduit par des avantages en termes de productivité et de fidélisation.