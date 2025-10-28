Afrique du Nord: Nanovate, basée en Égypte, obtient 1 million de dollars pour développer la plateforme d'IA arabe

28 Octobre 2025
Daba Finance (Abidjan)
  • Nanovate, une startup d'IA basée au Caire, a levé 1 million de dollars lors d'un tour de table de pré-amorçage mené par un groupe d'investisseurs providentiels.
  • L'entreprise construit des outils d'IA natifs de l'arabe, notamment des agents vocaux et de chat, des systèmes d'automatisation et un tableau de bord sans code pour déployer des modèles d'IA en arabe
  • Le nouveau capital soutiendra également la croissance de l'équipe dans de multiples secteurs à mesure que Nanovate élargira son offre aux entreprises.

La startup d'IA Nanovate, basée au Caire, a levé 1 million de dollars lors d'un tour de table de pré-amorçage mené par un groupe d'investisseurs providentiels. Fondée au début de l'année 2025 par Nancy Madbouly et Ahmed Gamal, l'entreprise construit des outils d'IA en langue arabe, notamment des agents vocaux et de chat, des systèmes d'automatisation et un tableau de bord sans code pour le déploiement de modèles d'IA en langue arabe.

Nanovate a développé ses propres modèles linguistiques et vise à rendre l'IA accessible à l'ensemble du monde arabophone.

La startup, soutenue par l'incubateur MINT, EG Bank et Raya FutureTECH Accelerator, prévoit de s'étendre en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, d'approfondir les intégrations avec les systèmes CRM et ERP et d'investir dans de nouvelles recherches sur l'IA.

Le nouveau capital soutiendra également la croissance de l'équipe dans de multiples secteurs à mesure que Nanovate élargira son offre pour les entreprises.

Points clés à retenir

Le financement de Nanovate marque un intérêt croissant pour l'infrastructure de l'IA en langue arabe dans la région MENA, où la plupart des modèles génératifs s'appuient encore sur des ensembles de données en anglais. En développant ses propres LLM formés à divers dialectes arabes, la startup s'attaque à une lacune linguistique et culturelle critique.

Son tableau de bord sans code pourrait aider les entreprises à déployer des agents d'IA sans expertise technique, créant ainsi de nouvelles efficacités pour l'assistance à la clientèle, la vente au détail, la banque et les services gouvernementaux. L'expansion en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis positionne Nanovate sur deux des marchés de l'IA à la croissance la plus rapide de la région, où la demande des secteurs public et privé en matière d'IA localisée s'accélère.

Avec un soutien institutionnel précoce et une base de produits techniques, Nanovate construit une infrastructure qui pourrait soutenir un écosystème d'IA arabe plus large, permettant aux entreprises d'automatiser leurs opérations et de communiquer naturellement dans la langue dominante de la région.

