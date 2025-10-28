Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié les projets liés au gaz, au pétrole et aux engrais de piliers essentiels pour la stabilité macroéconomique du pays.

28 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'exploitation accélérée des vastes réserves de gaz et de pétrole de la région Somali constitue un levier crucial pour contenir l'inflation et renforcer la stabilité macroéconomique du pays.

S'exprimant aujourd'hui devant la Chambre des représentants du peuple, il a indiqué qu'un organisme indépendant a confirmé la présence de 21 billions de pieds cubes (Tcf) de gaz naturel sur le site d'exploration.

D'importantes quantités de pétrole brut y ont également été identifiées, a-t-il précisé, appelant à une exploitation rapide plutôt qu'à la résignation.

Selon le Premier ministre, la première phase de développement du pétrole brut a été menée à bien en seulement 14 mois, tandis que la deuxième phase, axée sur les infrastructures majeures, devrait être achevée dans les 24 mois à venir.

Parallèlement, un projet de production de 1 000 mégawatts d'électricité à partir du gaz est en cours et devrait être finalisé dans un délai encore plus court, contribuant ainsi à la sécurité énergétique nationale.

Mettant en avant la portée stratégique de ces projets, Abiy a rappelé que les importations de carburant et d'engrais figurent parmi les principales sources de pression sur les réserves en devises étrangères du pays.

La production locale de ces deux produits, grâce notamment à une usine d'engrais d'une capacité de 30 millions de quintaux développée par Aliko Dangote, permettra de réaliser d'importantes économies et de réduire la dépendance extérieure.

Un volet clé de cette stratégie consiste à convertir progressivement les véhicules, notamment les camions, au gaz naturel, afin de réduire les coûts de transport -- l'un des principaux facteurs de l'inflation. Cette transition contribuera à atténuer les tensions sur les prix et à renforcer la stabilité économique.

En conclusion, le Premier ministre Abiy a affirmé que le développement intégré des ressources énergétiques et minières constitue une réponse structurelle aux défis économiques persistants, ouvrant la voie à une transformation profonde et durable de l'économie éthiopienne.

