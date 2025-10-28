Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed affirme que le Grand barrage de la Renaissance ouvre la voie à la prospérité du continent africain

28 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé aujourd'hui que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) constitue une véritable bénédiction pour l'ensemble de la région.

Il a souligné que la coopération entre les trois pays riverains du Nil - l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte - est essentielle pour parvenir à une prospérité africaine partagée.

S'adressant aux membres de la Chambre des représentants du peuple (HPR), le Premier ministre a apporté des précisions sur divers dossiers diplomatiques, insistant sur le droit souverain de chaque nation à exploiter ses ressources naturelles, à condition de ne pas causer de tort significatif à ses voisins.

Rappelant les liens historiques et fraternels unissant les peuples éthiopien, égyptien et soudanais, Abiy Ahmed a estimé qu'il est injuste de freiner le développement de l'Éthiopie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les Égyptiens et les Soudanais sont nos frères ; nous partageons une longue histoire. Ils devraient se réjouir du progrès de l'Éthiopie, non chercher à l'entraver », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a tenu à préciser que le Grand barrage n'a pas pour objectif de bloquer les eaux du Nil, mais de produire de l'électricité pour favoriser le développement.

« L'Éthiopie a utilisé les eaux de l'Abay (Nil Bleu) pour générer de l'énergie -- en quoi cela a-t-il nui à qui que ce soit ? Nous respectons le droit international et n'avons aucune intention de nuire », a-t-il affirmé.

Abiy Ahmed a ajouté que la prospérité commune de la région dépendra de la capacité des trois nations à unir leurs efforts et à mobiliser leurs citoyens autour d'une vision partagée.

Le GERD, selon lui, représente une opportunité historique dont tous peuvent tirer profit.

Enfin, le Premier ministre a mis en garde contre toute ingérence extérieure, affirmant qu'aucune puissance ne pourra imposer sa volonté à l'Éthiopie.

Il a conclu en rappelant qu'il ne saurait y avoir de paix véritable sans justice, et que l'Éthiopie a trop souvent été victime d'injustices dans la défense de ses intérêts nationaux.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.