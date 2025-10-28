Ethiopie: Les élections générales auront lieu comme prévu - Premier ministre Abiy.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a confirmé que les septièmes élections générales éthiopiennes se dérouleront comme prévu.

Répondant aux questions posées lors de la cinquième session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple aujourd'hui, le Premier ministre a souligné que les prochaines élections générales surpasseraient les précédentes en termes de qualité et d'inclusivité.

Selon le Premier ministre, d'importants préparatifs ont été effectués pour garantir le bon déroulement du scrutin, insistant sur l'engagement de son gouvernement à promouvoir un paysage politique plus diversifié.

« Nous avons travaillé avec diligence, en tant que gouvernement et parti, et nous avons la capacité d'organiser ces élections conformément au calendrier prévu », a-t-il ajouté.

À cet égard, Abiy a encouragé tous les partis politiques à participer aux élections générales, soulignant l'importance d'un processus électoral collaboratif et compétitif.