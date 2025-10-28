Ethiopie: La quête du pays pour accéder à la mer Rouge - Juridique, historique, géographique et économique : Premier ministre

28 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a déclaré que la quête de l'Éthiopie pour accéder à la mer Rouge était une question juridique, historique, géographique et économique.

Répondant aux questions soulevées aujourd'hui lors de la 5e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, il a souligné que la perte d'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge était le résultat de récits déformés et qu'il avait fallu plus de 30 ans pour que cela se concrétise.

Il a ajouté que la manière dont l'Éthiopie avait perdu son accès à la mer était illégale et injuste, soulignant que le pays n'attendrait pas encore trois décennies pour récupérer cet accès vital.

Le pays a perdu son accès sans que le peuple éthiopien n'ait été consulté, sans décision du gouvernement et sans approbation du Parlement, a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, le Premier ministre Abiy a réitéré l'engagement de son pays à résoudre la question par la négociation et par des moyens pacifiques.

Le Premier ministre a en outre expliqué que la croissance et le développement de l'Éthiopie profiteraient également aux pays voisins, soulignant l'urgence de retrouver l'accès à la mer Rouge.

En conclusion, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à poursuivre son accès légitime à la mer Rouge par des voies légales et pacifiques, soulignant l'importance de la collaboration avec le peuple frère érythréen.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.