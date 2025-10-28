Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a déclaré que la quête de l'Éthiopie pour accéder à la mer Rouge était une question juridique, historique, géographique et économique.

Répondant aux questions soulevées aujourd'hui lors de la 5e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, il a souligné que la perte d'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge était le résultat de récits déformés et qu'il avait fallu plus de 30 ans pour que cela se concrétise.

Il a ajouté que la manière dont l'Éthiopie avait perdu son accès à la mer était illégale et injuste, soulignant que le pays n'attendrait pas encore trois décennies pour récupérer cet accès vital.

Le pays a perdu son accès sans que le peuple éthiopien n'ait été consulté, sans décision du gouvernement et sans approbation du Parlement, a-t-il souligné.

Toutefois, le Premier ministre Abiy a réitéré l'engagement de son pays à résoudre la question par la négociation et par des moyens pacifiques.

Le Premier ministre a en outre expliqué que la croissance et le développement de l'Éthiopie profiteraient également aux pays voisins, soulignant l'urgence de retrouver l'accès à la mer Rouge.

En conclusion, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à poursuivre son accès légitime à la mer Rouge par des voies légales et pacifiques, soulignant l'importance de la collaboration avec le peuple frère érythréen.