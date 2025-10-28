Ethiopie: Le pays prévoit une croissance à deux chiffres grâce au succès de ses réformes internes

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'économie éthiopienne était en passe d'enregistrer un taux de croissance à deux chiffres au cours de l'exercice fiscal actuel.

Répondant aujourd'hui aux questions posées par les membres de la Chambre des représentants du peuple (HPR), il a déclaré que ces prévisions optimistes faisaient suite à une année passée couronnée de succès, au cours de laquelle les principaux engagements politiques avaient été menés à bien.

Selon le Premier ministre, la trajectoire de croissance globale de l'Éthiopie la place parmi les quatre ou cinq économies à la croissance la plus rapide au monde.

Cette croissance prévue repose sur le programme complet de réforme économique nationale, qui modifie fondamentalement la dépendance économique du pays, jusqu'alors purement agricole.

Le gouvernement a reconnu que la dépendance à un seul secteur ne pouvait pas contribuer à atteindre le rythme requis de réduction de la pauvreté.

Par conséquent, la stratégie de réforme nationale met l'accent sur une approche diversifiée et multisectorielle intégrant l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière, le tourisme et la technologie, soutenue par des partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile, a précisé le Premier ministre.

Malgré ce changement stratégique, il a déclaré que le secteur agricole avait connu une croissance robuste de 7,3 % au cours du dernier exercice financier, contribuant à hauteur de 2,3 % à la croissance globale du PIB.

Le secteur industriel a connu une expansion de 13 %, contribuant à hauteur de 3,7 % à la croissance du PIB, ce qui reflète une transition structurelle en cours, passant d'une prédominance du secteur de la construction à celle des secteurs manufacturier et minier.

Le secteur minier, en particulier, a enregistré des progrès substantiels, augmentant sa contribution à la croissance du PIB de 0,1 % à 1 %, a-t-il déclaré.

Le secteur des services a maintenu une forte croissance de 7,5 %, contribuant à hauteur de 3,1 % à la croissance globale.

M. Abiy a souligné que la réforme avait permis d'améliorer considérablement la santé budgétaire et la génération de devises étrangères.

« Les recettes publiques ont connu une augmentation spectaculaire, passant de 170 milliards de birrs au début de la période de réforme à 1 000 milliards de birrs pour l'exercice fiscal en cours. »

Les réserves de devises étrangères du pays ont également été multipliées par dix par rapport aux niveaux d'avant la réforme, ce qui reflète la mise en oeuvre réussie de la politique.

En ce qui concerne le commerce international, le volume total des exportations réalisé au cours de l'ensemble du dernier exercice fiscal a été égalé en seulement quatre mois de l'exercice fiscal actuel, a déclaré le Premier ministre.

De plus, pour la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie, le pays a engrangé 8,1 milliards de dollars américains grâce aux exportations au cours du dernier exercice fiscal, a-t-il ajouté.

Ces entrées de capitaux étrangers ont été complétées par des transferts de fonds substantiels totalisant 7,4 milliards de dollars américains, ainsi que par des investissements directs étrangers (IDE) ciblés sur les grands investisseurs, qui ont dépassé les 4 milliards de dollars américains.

En ce qui concerne la dette, le Premier ministre a déclaré que la dette totale de l'Éthiopie ne dépassait pas 23 milliards de dollars, dont la majorité est constituée de prêts commerciaux. Le gouvernement mène actuellement des négociations à ce sujet.

Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement n'avait contracté aucun nouveau prêt commercial au cours des sept dernières années.