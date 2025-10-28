Ethiopie: L'agriculture affiche une croissance impressionnante, selon le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — L'Éthiopie a enregistré une croissance agricole impressionnante au cours de l'exercice fiscal éthiopien (EFY) 2017 qui vient de s'achever, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Au cours de la sixième année et du cinquième mandat de la Chambre des représentants du peuple qui s'est tenue aujourd'hui, le Premier ministre Abiy Ahmed a fourni des explications aux membres du Parlement (MP), soulignant les performances du gouvernement au cours de l'EFY qui vient de s'achever et les priorités futures, comme l'a déclaré le président Taye Atske Selassie lors de la session conjointe de la HPR et de la Chambre de la fédération le 6 octobre 2025.

Le Premier ministre Abiy a noté que l'économie axée sur l'agriculture était la principale politique motrice de l'économie avant la réforme ; cependant, la réduction de la pauvreté profonde en Éthiopie nécessite une politique économique globale.

En conséquence, l'Éthiopie a mis en place un programme de réforme économique national comprenant cinq piliers économiques.

Il a déclaré que l'agriculture seule ne pouvait pas soutenir l'économie éthiopienne.

Abiy a déclaré que la croissance agricole était robuste, enregistrant une croissance de 7,3 %, contribuant à hauteur de 2,3 % au PIB de l'exercice fiscal 2017.

Il a cité l'augmentation de la production de riz, qui est passée de 1,5 million de quintaux en 2010 à 63 millions de quintaux en 2017, grâce à l'application de technologies agricoles, à la mécanisation et à des chaînes de valeur solides qui renforcent la sécurité alimentaire.

En ce qui concerne la production de blé, avant la réforme, 47 millions de quintaux étaient produits, avec plus d'un milliard de dollars américains dépensés pour l'importation de blé ; cependant, l'Éthiopie a récolté 280 millions de quintaux de blé au cours de l'exercice fiscal écoulé.

Juste après la réforme nationale, la production de café s'élevait à 4,5 millions de quintaux, générant 700 000 dollars américains, a souligné M. Abiy.

Cependant, le Premier ministre a fait remarquer qu'au cours de l'exercice fiscal écoulé, l'Éthiopie avait produit 11,5 millions de quintaux de café, pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars américains.

Le secteur agricole a enregistré une croissance remarquable, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également évoqué le reboisement de l'Éthiopie, soulignant que le pays avait planté 48 milliards de plants dans le cadre de l'initiative Green Legacy.

Plus de 25 millions d'Éthiopiens ont participé chaque année à la plantation de semis, soulignant l'importance de l'engagement collectif en faveur d'un avenir durable, a déclaré le Premier ministre Abiy.

Si la plantation d'un semis coûte 1 dollar, en plantant 48 milliards de semis, l'Éthiopie a dépensé 48 milliards de dollars, soulignant le renforcement du partenariat public-privé pour le développement.