Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la politique visant à transformer l'économie éthiopienne, jusqu'alors essentiellement agricole, en une économie plus diversifiée s'est avérée très fructueuse.

Le Premier ministre Abiy répond actuellement aux questions et fournit des explications lors de la 6e session, 5e année, 2e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple.

Depuis la mise en oeuvre de la coopération multisectorielle, une orientation claire a été établie, permettant au gouvernement et à la population de travailler ensemble en faveur du développement durable, a révélé le Premier ministre.

Un exemple notable de cette collaboration est l'initiative Green Legacy, dans le cadre de laquelle le gouvernement et les citoyens ont planté collectivement plus de 48 milliards de plants.

Chaque année, plus de 25 millions d'Éthiopiens participent à cet effort, démontrant la forte unité et la coopération entre le gouvernement et le peuple dans la promotion des objectifs de développement national, a-t-on appris.