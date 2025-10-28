Ile Maurice: Deux nouveaux produits pour Riou Ocean Glass

Il y a eu du nouveau dans l'industrie verrière depuis l'an dernier avec l'arrivée, sur le marché local, de Riou Ocean Glass. Forte de son expertise et de son implantation stratégique à Mer-Rouge, l'usine du groupe, dotée d'une technologie unique dans la région, a récemment lancé deux solutions verrières innovantes, destinées à répondre aux exigences croissantes du secteur du bâtiment, de l'architecture et du design contemporain.

Un an après l'inauguration de son site de production à Mer-Rouge, Riou Ocean Glass a présenté ses innovations lors d'une visite de ses locaux, le 16 octobre. L'événement, qui s'est déroulé en présence de Pierre Riou, directeur général du groupe et fondateur de Riou Glass, a suscité un vif engouement parmi les professionnels de la construction, de l'architecture et du design.

Les deux nouveautés, le verre sérigraphié à impression numérique, ainsi que le verre à contrôle opacifiant, viennent élargir l'offre régionale. Le premier produit, le verre sérigraphié à impression numérique, offre une personnalisation quasi illimitée des surfaces vitrées. Motifs, logos, textures, effets translucides ou opaques : cette technologie permet aux architectes et designers de créer des façades ou intérieurs uniques, alliant esthétique et performance. En plus de leur aspect décoratif, ces verres ont une résistance mécanique et une durabilité améliorées, répondant ainsi aux normes strictes de sécurité et d'efficacité énergétique.

Optimisation de la lumière naturelle

Le second produit, le verre à contrôle opacifiant, marque une avancée technologique majeure. Grâce à une couche de film à cristaux liquides, il permet de moduler instantanément la transparence du verre d'un simple clic ou interrupteur. Idéal pour les espaces nécessitant confidentialité et gestion de la lumière, ce verre s'inscrit parfaitement dans la tendance des bâtiments intelligents et connectés. Placé dans des bureaux, hôtels ou hôpitaux, il contribue également à la réduction de la consommation électrique, en diminuant jusqu'à 70 % l'utilisation de l'éclairage artificiel et en optimisant la gestion de la lumière naturelle.

L'usine de Mer-Rouge fabrique une large gamme de produits : verre float, trempé, feuilleté, isolant ou encore décoratif. La maîtrise de toute la chaîne de fabrication permet à Riou Ocean d'offrir des solutions sur mesure, durables et innovantes, adaptées aux défis du secteur du bâtiment dans la zone océan Indien, en Afrique, mais aussi en Australie et dans les DOM-TOM français.

Stratégie d'innovation continue

Au-delà de ses innovations technologiques, Riou Ocean Glass mise sur le développement durable et la créativité. La technologie du verre sérigraphié et à impression numérique, par exemple, permet de conjuguer esthétique et performance énergétique, tout en renforçant la résistance du matériau. Quant au verre à contrôle opacifiant, il s'inscrit dans la logique des bâtiments intelligents, en proposant une solution élégante et efficace pour gérer la lumière et l'intimité, tout en réduisant l'impact environnemental.

Pour Pierre Riou, ces innovations constituent une étape clé dans la stratégie d'innovation continue de l'entreprise : «Ces nouvelles solutions verrières ne sont pas de simples évolutions esthétiques. Elles redéfinissent la manière dont les architectes, designers et décorateurs peuvent imaginer, moduler et animer les espaces. Maurice devient ainsi un pôle régional incontournable pour le verre haut de gamme.»