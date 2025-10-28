Ile Maurice: L'or brille dans les réserves de la Banque de Maurice

L'or retrouve tout son éclat dans les coffres de la Banque de Maurice (BoM). En effet, la valeur des avoirs en or monétaire a bondi à USD 1,3 milliard (Rs 59,6 milliards) au deuxième trimestre de cette année contre USD 1,06 milliard (Rs 49,4 milliards) au quatrième trimestre 2024, soit une hausse de plus de 20 % en six mois.

Cette progression s'explique à la fois par la flambée des cours mondiaux de l'or et par une politique soutenue de diversification des actifs, menée par la Banque centrale. En décembre 2024, le métal précieux s'échangeait approximativement à USD 2 071 l'once. En juin 2025, il a atteint USD 3 355 l'once.

Selon les données officielles publiées par la BoM, la valeur totale des réserves officielles est passée de USD 8,5 milliards à la fin de 2024 à USD 9,7 milliards au deuxième trimestre 2025, soit une progression d'environ 11 %. Une part importante de cette augmentation s'explique par la valorisation de l'or détenu par la BoM.

Dans un contexte mondial marqué par la montée des incertitudes géopolitiques, les tensions sur les marchés de change et les risques financiers persistants, l'or reste un actif refuge universel. Pour la BoM, renforcer sa position aurifère constitue une stratégie de préservation de la valeur réelle des réserves et de protection de la stabilité externe du pays.

«Dans les grandes banques centrales, l'or redevient un symbole de stabilité. En renforçant leurs avoirs aurifères, elles se dotent d'un 'coussin stratégique', capable d'amortir les chocs externes, tout en préservant la crédibilité financière du pays», souligne un analyste financier.

Cette tendance s'observe à l'échelle mondiale : plusieurs banques centrales, notamment celles de la Chine, de l'Inde, de la Turquie et de la Russie, ont intensifié leurs achats d'or pour réduire leur exposition au dollar et se prémunir contre les volatilités du système monétaire international.

Les actifs dépassent les engagements

L'analyse de la position extérieure nette (Net International Investment Position) de Maurice au deuxième trimestre 2025 montre que le pays demeure en position excédentaire, avec USD 30 , 6 milliards (Rs 1 388,5 milliards) d'actifs nets contre USD 32 milliards (Rs 1 482,3 milliards) au trimestre précédent. Les actifs extérieurs continuent donc de dépasser les engagements, même si la marge d'excédent s'est légèrement réduite.

Les actifs bruts de l'État détenus à l'étranger se sont élevés à USD 565 milliards (Rs 25 594,9 milliards) tandis que les passifs ont atteint USD 534,4 milliards (Rs 24 206 milliards). Les investissements de portefeuille, constitués d'actions et de parts de fonds d'investissement, totalisaient USD 159 milliards (Rs 7 223,9 milliards) tandis que les autres investissements, prêts, dépôts et crédits commerciaux, s'élevaient à USD 73,4 milliards (Rs 3 327,4 milliards).

Par ailleurs, une lecture détaillée des comptes extérieurs confirme cependant la prépondérance du secteur global business, qui concentre plus de 90 % des actifs et passifs directs du pays. Ce secteur reste le principal canal par lequel transitent les investissements internationaux.