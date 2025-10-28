Ile Maurice: BIOT Citizens garde espoir après l'audience à Londres

28 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

La demande de révision judiciaire entreprise par Louis Misley Mandarin, membre du groupe British Indian Ocean Territory (BIOT) Citizens, a été entendue ce mardi 28 octobre devant la Royal Courts of Justice à Londres. Cette démarche, soutenue par le Great British PAC, vise à contester certaines décisions administratives concernant le statut et les droits des personnes issues de l'archipel des Chagos, dans le cadre de l'accord de rétrocession à Maurice par le Royaume-Uni.

À sa sortie de la cour, Misley Mandarin a confié que le juge n'avait pas encore rendu sa décision : «Le juge n'a pas pu rendre de décision aujourd'hui, mais celle-ci sera bientôt prononcée. Nous allons faire preuve de patience et attendre le verdict. Nous devons nous estimer chanceux d'être arrivés à ce stade. À présent, nous espérons que la décision sera en notre faveur.»

Les membres du mouvement BIOT Citizens disent garder espoir quant à une issue favorable, estimant que cette procédure marque une nouvelle étape dans leur combat pour la reconnaissance de leurs droits et de leur identité.

