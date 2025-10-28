Ile Maurice: Un vibrant hommage à la diversité et à l'autonomisation des femmes

La deuxième édition du World Islands Cultural & Tourism Ambassador (WICTA) s'est clôturée en apothéose au Hennessy Park Hotel, à Ébène, le 29 septembre. Organisé par Women of Wonders (WOW), l'événement international a réuni des ambassadrices venues des quatre coins du monde pour une célébration haute en couleur de la diversité culturelle, de la créativité et du leadership féminin.

Cette compétition, qui s'étendait sur cinq jours, visait à promouvoir un message d'unité dans la diversité. Les participantes ont mis en lumière la richesse de leurs traditions à travers des présentations culturelles, des tenues emblématiques et des récits personnels inspirant.

Un moment particulièrement émouvant au cours de la soirée a été la prestation d'enfants à besoins spéciaux, symbole fort de l'inclusion et du message cher au WICTA, soit que chaque voix compte et que chaque individu ait sa place.

Derrière cette initiative ambitieuse se trouvent deux femmes visionnaires, Yasheena Raghoonundun, fondatrice et présidente de WOW, et Devina Mungur, la vice-présidente. Leur leadership a transformé le WICTA en une plateforme mondiale d'échanges culturels et d'autonomisation. «Le WICTA n'est pas un concours de beauté mais un concours de pouvoir», a souligné Yasheena Raghoonundun dans son intervention. «Chaque femme possède une force intérieure capable de créer de la magie.»

Parmi les figures marquantes de cette édition ont figuré Samanta Valydon, directrice nationale du WICTA pour le Royaume-Uni. Ancienne candidate à Miss UK, gestionnaire dans le domaine des soins et coach en bienêtre mental, elle se distingue par son engagement envers la santé émotionnelle et le soutien aux personnes affectées par la perte d'un enfant. «Le WICTA est plus qu'un événement : c'est un mouvement qui unit les cultures et renforce la solidarité entre femmes», a-t-elle déclaré.

Sous sa direction, Fidoo Etwaroo, représentante du Royaume-Uni, s'est démarquée par son authenticité et son talent. Elle a conquis le public lors du Talent Show du 27 septembre, décrochant la troisième place au classement général, ainsi que plusieurs distinctions.

La grande finale du 29 septembre a scellé le succès de cette saison, placée sous le signe de l'unité mondiale, en partenariat avec Nari First India, renforçant ainsi la mission de WOW : inspirer, connecter et élever les femmes du monde entier.