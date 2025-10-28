Ile Maurice: Les entreprises locales se préparent aux exigences européennes

L'Economic Development Board (EDB), en partenariat avec l'International Trade Centre (ITC), a organisé hier un atelier de formation au siège de l'EDB à Ébène, consacré à la directive européenne Corporate Sustainability Due Diligence (CS3D). L'événement a rassemblé des entrepreneurs des secteurs du textile, de la construction, du design, de l'agro-industrie et du packaging.

Adoptée en 2024, la CS3D oblige les grandes entreprises européennes à identifier, prévenir et traiter les risques liés aux droits humains et à l'environnement dans toute leur chaîne de valeur. Dans ce contexte, Maurice, qui exporte notamment du textile, du sucre et des produits agroindustriels vers l'Union européenne (UE), se trouve confronté à un défi, tout en disposant d'une opportunité stratégique.

En 2024, le commerce bilatéral avec l'UE a dépassé 1,6 milliard d'euros, dont près de 552 millions d'euros d'exportations locales, bénéficiant d'un accès en franchise de droits et sans quotas grâce à l'Accord de partenariat économique. Lors de l'atelier, Sanjay Bhunjun, chairman de l'EDB, a présenté le développement durable comme un levier économique central et a souligné l'importance de mettre en place des systèmes de gouvernance et de gestion environnementale pour rester compétitif sur les marchés internationaux.

De son côté , Girish Bucktowonsing, directeur de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises (PME) à l'EDB, a insisté sur la nécessité de renforcer la traçabilité, la transparence et la responsabilité environnementale, en particulier pour les entreprises intégrées aux chaînes d'approvisionnement européennes.

Assistance et formation

Joseph Wozniak, chef du programme Trade for Sustainable Development à l'ITC, a présenté les outils pratiques de l'atelier, dont le CS3D Supplier Preparedness Diagnostic Tool, qui permet d'évaluer la préparation des fournisseurs et d'identifier les lacunes dans la mise en oeuvre de la diligence raisonnable. L'atelier a combiné présentations techniques, échanges interactifs et sessions pratiques, avec un accent sur le Carbon Border Adjustment Mechanism et le Digital Product Passport. Basée à Genève, l'ITC accompagne principalement les PME, représentant 90 % du tissu économique mondial et plus de 70 % des emplois. En partenariat avec des institutions locales comme l'EDB, l'organisation fournit assistance technique, formation et accompagnement pour soutenir un commerce international durable et compétitif.

Ainsi, au-delà des obligations légales, la CS3D permet de mieux gérer les risques juridiques, financiers et de réputation, de renforcer la résilience et de garantir le respect des droits humains et de l'environnement chez les partenaires commerciaux.

L'atelier a offert aux entreprises locales un cadre pour comprendre la directive et améliorer leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement européennes, positionnant le pays comme un acteur fiable et responsable, capable d'attirer des investissements et de créer de la valeur durable sur les marchés internationaux.