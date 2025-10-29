Tunisie: Huile d'olive tunisienne - L'Europe et l'Amérique du Nord concentrent plus de 80 % des exportations

28 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Selon les données publiées mardi par l'Office National de l'Agriculture (ONAGRI), les recettes d'exportation de l'huile d'olive tunisienne ont atteint 3 599,1 millions de dinars (MD) depuis le début de la campagne, en novembre 2024, jusqu'à fin septembre 2025, soit une baisse de 28,4 % par rapport à la même période de la campagne précédente (2023/2024).

La part de l'huile d'olive conditionnée dans ces recettes reste limitée à 21,4 %. Selon l'ONAGRI, le prix moyen de l'huile d'olive a fortement chuté en septembre 2025, passant de 17,9 D/kg à 9,28 D/kg, soit une baisse de 46,2 % par rapport à septembre 2024.

Malgré la baisse des recettes, les quantités exportées ont augmenté de 41,3 %, atteignant 268,6 mille tonnes, dont 15,1 % sont conditionnées et 84,9 % exportées en vrac. La catégorie extra vierge représente à elle seule 77,7 % du volume total exporté.

Le marché européen reste majoritaire avec 58 % des exportations, suivi de l'Amérique du Nord (26,3 %) et de l'Afrique (9,4 %). Les principaux pays importateurs sont l'Espagne (26,7 %), l'Italie (26,4 %) et les États-Unis (19,3 %).

Concernant l'huile d'olive biologique, environ 50,9 mille tonnes ont été exportées à fin septembre 2025, pour une valeur de 714 MD. Cependant, la part de l'huile biologique conditionnée n'a pas dépassé 6,3 % du volume total. Le prix moyen de cette catégorie est de 14,02 D/kg, variant entre 13,81 D/kg pour le vrac et 17,06 D/kg pour le conditionné. L'Italie reste le premier marché avec 51,1 % des volumes exportés, suivie par l'Espagne (20,8 %) et les USA (17 %).

