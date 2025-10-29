Kenya: Onze personnes périssent dans un crash d'avion

Dakar — Onze personnes ont trouvé la mort, mardi, dans le crash d'un avion touristique de la compagnie aérienne Mombasa Air Safari Limited à destination de la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, appris l'APS de sources médiatiques.

L'avion avait à son bord huit Hongrois, deux Allemands ainsi que le pilote kényan. "Malheureusement, il n'y a aucun survivant", indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

D'après les premiers éléments de l'enquête l'appareil s'est écrasé, "en raison des conditions météorologiques difficiles"

"Les agences gouvernementales sont sur place pour déterminer la cause et les conséquences de l'accident", rapporte la même source.