Soudan: Le Président de la Commission de l'UA condamne les atrocités commises à Al Fasher

28 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président de la Commission de l'Union Africaine, Mahmoud Ali Yusuf, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et aux informations faisant état d'atrocités commises à Al Fasher après la prise de contrôle de la ville par les Forces de soutien rapide.

Le Président a condamné avec la plus grande fermeté les violations flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre et les assassinats ciblés de civils pour des motifs ethniques, commis par les milices rebelles.

M. Mahmoud Ali Yusuf a appelé à l'ouverture de couloirs humanitaires afin de permettre l'acheminement de l'aide vitale vers les populations touchées.

