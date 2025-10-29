Congo-Brazzaville: Un partenariat axé sur le développement des infrastructures entre le pays et la BAD

En mission de travail à Brazzaville, la vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD), Marie Laure Akin Olougbade, a été reçue, le 28 octobre, par le président Denis Sassou N'Guesso. Ils ont évoqué les questions de coopération, notamment le développement des infrastructures et la promotion de l'intégration régionale.

Au cours de l'entretien, la vice-présidente de la BAD, Akin Olougbade, a souligné l'excellente collaboration existant entre cette institution et le gouvernement congolais. Les deux responsables ont passé en revue l'état actuel de leur partenariat qui se concentre sur l'accompagnement du Congo dans la mise en oeuvre de la vision présidentielle ainsi que sur divers projets essentiels dans les secteurs du transport, de l'énergie et de l'agriculture.

Dans le domaine de l'énergie, la vice-présidente a précisé que la BAD envisageait de financer des études de faisabilité pour augmenter la capacité de production électrique au Congo, afin d'améliorer l'accès à l'électricité pour les ménages. Avec un engagement spécifique envers le secteur agricole, Akin Olougbade a également annoncé un soutien financier substantiel de 80 milliards de dollars pour le gouvernement congolais, soulignant l'importance de l'agriculture dans les priorités du président Denis Sassou N'Guesso.

Les deux responsables ont également abordé des projets d'intégration régionale cruciaux pour le Congo, visant à instaurer un cadre propice au libre-échange continental. « Ces initiatives sont particulièrement importantes pour le président de la République, car elles favoriseront la croissance économique et le développement durable dans la sous-région d'Afrique centrale », a-t-elle ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marie Laure Akin Olougbade, en poste depuis octobre 2024, dispose d'une riche expérience de 34 ans au sein de la BAD dans des domaines variés tels que la trésorerie, le développement de produits et la gestion de la dette.

Avant d'assumer son rôle actuel, elle occupait la vice-présidence du développement régional en 2023. Elle était porteuse du message verbal du nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah, adressé au chef de l'État congolais. Le nouveau président de la BAD, en poste depuis mai 2025, s'est engagé à poursuivre les objectifs de l'institution qui visent à éradiquer la pauvreté dans les pays membres en oeuvrant pour leur développement économique durable.