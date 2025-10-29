Addis-Abeba — Le projet régional sur les services d'information relatifs aux terres, aux sols et aux cultures s'est achevé sur des résultats encourageants, promettant de renforcer l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Est.

Lors d'une réunion organisée aujourd'hui à Addis-Abeba, les principaux acquis et les leçons tirées de quatre années de mise en oeuvre en Éthiopie, au Kenya et au Rwanda ont été présentés.

Le projet Land Soil Crop Hubs, lancé en 2021, a permis de développer et d'intégrer avec succès des plateformes de données sur les terres, les sols et les cultures au sein des organismes nationaux de recherche agricole des trois pays participants.

Dans un entretien accordé à l'ENA, Sylvester Dickson, directeur exécutif de l'Association pour la recherche agricole en Afrique de l'Est et centrale (ASARECA), a souligné l'importance des résultats obtenus, appelant à leur extension à d'autres pays et à leur consolidation dans les pays pilotes pour stimuler le développement agricole durable.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différentes institutions et agences afin de partager les technologies et innovations mises au point dans le cadre du projet.

De son côté, Ric Van Den Bosch, directeur du Centre international de référence et d'information sur les sols (ISRIC), a déclaré :

« Nous devons diffuser nos méthodes et principes pour permettre à d'autres de créer leurs propres plateformes d'information, en y associant le secteur privé et l'ensemble des acteurs agricoles, afin d'assurer la durabilité des résultats. »

Pour Girma Mamo, expert principal à l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR), la poursuite du projet est essentielle pour faire face aux effets du changement climatique et relever les défis du secteur agricole.

Il a également souligné que le projet a amélioré considérablement les systèmes de données agricoles, permettant aux agriculteurs d'accéder via téléphone mobile à des informations cruciales sur les intrants et les débouchés commerciaux.