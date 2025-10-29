Togo: Komi Sélom Klassou accède à la présidence de l'Assemblée

L'ancien Premier ministre, Komi Sélom Klassou a été élu mardi président de l'Assemblée nationale.

Il remplace à cette fonction Kodjo Adédzé, nommé récemment au gouvernement.

Komi Sélom Klassou, né le 10 février 1960 à Notsé, dans la préfecture de Haho au sud du Togo, est une figure marquante de la vie politique togolaise. À la fois universitaire et homme politique, il a occupé plusieurs postes de responsabilité avant d'être nommé Premier ministre de 2015 à 2020.

Issu du monde académique, Klassou est titulaire d'une licence, d'une maîtrise et d'un DEA en géographie, spécialité hydro-climatologie, obtenus à l'Université de Bordeaux III en France.

Avant son entrée en politique, il a été maître de conférences et chercheur à l'Université de Lomé et de Kara, ce qui témoigne de son attachement à l'éducation et au développement des savoirs.

Son engagement politique débute dans les années 1990. Il devient préfet de Tchaoudjo en 1997, avant d'intégrer le gouvernement en tant que ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (2000-2003), ministre de l'Enseignement primaire et secondaire (2003-2007)

En 2007, il est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, un poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination à la Primature.

Homme discret mais influent, Komi Sélom Klassou est Commandeur de l'Ordre du Mono.

Fidèle au parti présidentiel UNIR (Union pour la République), il est considéré comme une figure de stabilité et de loyauté au sein du pouvoir, ayant contribué à la consolidation des institutions dans une période marquée par des défis socio-économiques.