Les résultats de la présidentielle au Cameroun sont connus. Sans surprise, c'est le président sortant, Paul Biya, qui l'emporte avec 53,66% des suffrages exprimés. L'un de ses anciens fidèles lieutenants, Issa Bakary Tchiroma, qui s'est découvert un profil d'opposant, vient en deuxième position avec 35% des voix.

Mais avant même que ces résultats ne soient confirmés par le Conseil constitutionnel, ils étaient déjà contestés par le sieur Tchiroma qui, sans aller avec le dos de la cuillère, dénonce une « mascarade orchestrée par une dictature pure et dure ». S'en sont suivies des manifestations de rues qui ont éclaté dans plusieurs villes du Cameroun, laissant plusieurs macchabées sur le carreau.

Tchiroma trouble le sommeil du locataire du palais d'Etoudi

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Certains édifices publics et privés ont été pris pour cible par des manifestants en colère qui estiment que les résultats du scrutin ont été truqués. Pour eux, c'est Issa Bakary Tchiroma dont la résidence a été assiégée, qui est le vainqueur de cette présidentielle et non pas Paul Biya, comme le prétend le Conseil constitutionnel qui, de par sa composition, est acquis à la cause du prince régnant. Jusqu'où donc ira la contestation électorale au Cameroun ? Ou encore jusqu'où ira le bras de fer entre Issa Tchiroma et son ancien mentor qu'il ne veut plus voir même en peinture ?

Autant de questions que les uns et les autres se posent sans réponse d'autant que le candidat malheureux qu'est Issa Tchiroma, n'entend pas se laisser conter fleurette. Il se dit déterminé à mener le combat jusqu'au bout, dût cela lui coûter la vie. Le moment est venu, dit-il, de libérer le Cameroun. En tout cas, si l'on en juge par la forte mobilisation de ses militants et sympathisants, on peut dire que Tchiroma trouble le sommeil du locataire du palais d'Etoudi qui, après 43 ans de règne sans partage, refuse de faire valoir ses droits à la retraite.

On constate toutefois que le désormais ex-ministre devenu opposant, ne bénéficie pas du soutien des autres opposants encore moins d'acteurs de la société civile. Toute chose qui pourrait le fragiliser dans le combat qu'il mène contre Paul Biya qui a réussi à tout verrouiller au Cameroun. Ce qui fait dire à certains observateurs, qu'Issa Tchiroma risque de subir le même sort que Maurice Kamto qui, après avoir revendiqué la victoire à la présidentielle de 2018, avait été conduit derrière les barreaux pour incitation à la violence.

C'est la stratégie toute trouvée de Biya pour « traiter avec succès » les opposants qui cherchent à lui tailler des croupières. Seulement, on se demande si, dans le cas d'espèce, jeter Issa Tchiroma en prison, ne contribuera pas à mettre le feu aux poudres dans un pays comme le Cameroun où les tensions communautaires ont pignon sur rue. Surtout que ce dernier est un natif du Nord où sévissent des groupes séparatistes prêts à en découdre avec l'armée.

Les dirigeants africains sont ainsi faits qu'ils ne savent pas lire les signes des temps

En tout cas, si le Cameroun venait, toutes proportions gardées, à prendre feu, Paul Biya en porterait une lourde responsabilité devant l'Histoire. Car, c'est lui qui, en dépit de son âge et sa santé chancelante, a choisi de s'accrocher au pouvoir. Et le pire, c'est que si le rapport de force tourne en sa défaveur, il sortira de l'Histoire par la fenêtre, et cela du fait de sa boulimie du pouvoir. Malheureusement, bien des dirigeants africains sont ainsi faits qu'ils ne savent pas lire les signes des temps. Ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où ils se retrouveront groggys de leurs propres turpitudes.

Ce fut le cas, par exemple, d'Ali Bongo qui, après avoir perdu les élections en 2023, a tout fait pour inverser les tendances en sa faveur, provoquant une crise politique qui a favorisé la prise du pouvoir par l'armée. Certes, le Gabon n'est pas le Cameroun, mais s'il ne fait pas montre d'habileté ou d'intelligence politique, Paul Biya risque de donner des arguments à l'armée de se poser en arbitre face à la contestation électorale en cours et cela, afin de mettre tout le monde au pas.