Afrique: L'OMS alerte sur un deficit de 6 millions d'agents de santé

28 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le continent africain pourrait être confronté à un manque criant de ressources humaines dans le secteur de la santé d'ici 2030. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) alerte, selon l'APS, sur un déficit estimé à 6,1 millions d'agents, conséquence d'un déséquilibre entre la formation et l'emploi.

Le continent africain risque de faire face à un déficit d'environ 6,1 millions d'agents de santé d'ici 2030, a averti mardi à Dakar Abdourahmane Diallo, directeur des programmes au bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

S'exprimant à l'ouverture de la 8e édition du Forum Galien Afrique, placée sous le thème « La souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique », le responsable onusien a souligné les défis structurels qui fragilisent les systèmes de santé du continent. « L'Afrique pourrait faire face à un déficit d'environ 6,1 millions d'agents de santé d'ici 2030, aggravé par un taux de chômage élevé, estimé à 27 % chez les professionnels qualifiés, en raison de l'inadéquation entre les capacités de production et celles d'absorption », a-t-il expliqué.

Selon l'ancien ministre guinéen de la Santé, cette situation interpelle sur la nécessité de repenser les politiques de formation et d'emploi dans le secteur. Il a insisté sur l'importance de renforcer les soins de santé primaires, de développer des chaînes d'approvisionnement décentralisées et de miser sur des plateformes numériques innovantes pour améliorer la qualité et la continuité des services.

