Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), Ahmed Bettaieb, a déclaré que le secteur touristique tunisien enregistre cette année une évolution notable, marquée par une amélioration du niveau de satisfaction des visiteurs et des prix jugés compétitifs.

Intervenant mardi 28 octobre 2025 sur les ondes d'Express Fm, Bettaieb a souligné que la saison 2025 est nettement meilleure que la précédente, indiquant que le taux de satisfaction des touristes a atteint 7 sur 10, contre une moyenne générale estimée à 6,5 sur 10. Il a qualifié ce résultat d'encourageant, tout en reconnaissant la nécessité de combler certaines lacunes.

Parmi les priorités du secteur, il a insisté sur l'importance de développer des liaisons aériennes directes vers de nouveaux marchés, notamment le marché chinois, afin de diversifier la clientèle touristique. Il a rappelé que la Tunisie dispose d'atouts variés, citant Djerba comme porte d'accès au désert, une destination qui illustre, selon lui, le potentiel d'un tourisme au-delà du balnéaire traditionnel.

Le président de la FTAV a également mis en avant les efforts visant à enrichir l'offre touristique tunisienne, notamment à travers la tenue de la 2e édition du Salon mondial des oasis et du désert, prévue du 1eᣴ au 5 décembre 2025, avec la participation de plus de 70 pays.

Il a estimé que ce type d'événement est essentiel pour promouvoir un tourisme durable et désaisonnalisé.

Ahmed Bettaieb a conclu en déclarant que "les chiffres ne sont pas les plus importants. L'essentiel, c'est que le touriste soit satisfait et heureux des services qui lui sont offerts".