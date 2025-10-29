Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 octobre 2025

revue de presse

Sénégal: La Nation honore Amadou-Mahtar Mbow, un grand bâtisseur du savoir

Ce 28 octobre 2025, le Sénégal a rendu un hommage solennel au Professeur Amadou-Mahtar Mbow, figure emblématique de l’éducation, de la culture et du panafricanisme. La cérémonie, présidée par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s’est tenue au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, du président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, et de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l’Éducation nationale.

« Ce 28 octobre 2025, nous honorons certes un homme, mais nous célébrons aussi un Sénégal qui croit en la puissance du savoir et de la culture, en la force du travail et en la grandeur de toute une Nation », a déclaré le président Faye. Il a salué le parcours exceptionnel d’Amadou-Mahtar Mbow, « désormais gravé sur le frontispice d’une université sénégalaise ». (Source allAfrica)

Banjul avertit: Jammeh s’expose à des poursuites s’il revient

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement gambien a adressé un avertissement clair à l’ancien président Yahya Jammeh, précisant qu’il s’exposerait à des poursuites pour les crimes présumés commis sous son régime s’il revenait dans le pays en novembre prochain.

La menace n’est pas nouvelle : le président Adama Barrow avait déjà menacé Jammeh d’arrestation et de poursuites après qu’il avait exprimé, il y a cinq ans, son intention de mettre fin à son exil.

L’avertissement survient deux jours après qu’une note vocale de Jammeh avait été diffusée devant des milliers de ses partisans rassemblés dans son village natal de Kanilai, dimanche dernier. Il y annonçait son retour en Gambie en novembre 2025, et envisageait de diriger sa faction de l’ancien parti au pouvoir. (Source Apanews)

Tanzanie: La présidente Samia Suluhu Hassan à l'épreuve des urnes

La Tanzanie vote ce mercredi 29 octobre. La présidente sortante, Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli, se présente pour la première fois au suffrage national direct. Le scrutin intervient dans un contexte marqué par une forte présence sécuritaire, des candidatures contestées et des tensions politiques, notamment à Zanzibar.

En Tanzanie, « L'atmosphère autour de cette élection est très retenue. Il y a eu beaucoup de répression contre l'opposition ». L'évaluation est d'Alex Vines, analyste de la région. La présidente sortante, Samia Suluhu Hassan, brigue cette fois un mandat plein. Elle a pris la tête de l'État en 2021, à la mort de John Magufuli, dont elle était la vice-présidente, conformément à la Constitution.

Jusqu'ici, elle n'a jamais été élue à l'échelle nationale au suffrage universel direct. Le scrutin du 29 octobre est donc son premier véritable test devant les électeurs. Quel pays amène-t-elle aux urnes ? L'analyse d'Alex Vines, Directeur Afrique au Conseil européen pour les relations internationales. (Source RFI)

Kenya: Onze personnes périssent dans un crash d'avion

Onze personnes ont trouvé la mort, mardi, dans le crash d'un avion touristique de la compagnie aérienne Mombasa Air Safari Limited à destination de la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, appris l'APS de sources médiatiques.

L'avion avait à son bord huit Hongrois, deux Allemands ainsi que le pilote kényan. "Malheureusement, il n'y a aucun survivant", indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

D'après les premiers éléments de l'enquête l'appareil s'est écrasé, "en raison des conditions météorologiques difficiles" (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Sommet Climate Chance Afrique: Le Bénin s’affirme leader des transitions écologiques

La capitale économique béninoise a accueilli lundi la 6ᵉ édition du Sommet Climate Chance Afrique, un rendez-vous majeur des acteurs non étatiques du climat.

Sous le thème « Énergies renouvelables, adaptation et biodiversité : enjeux et perspectives », l’événement place le Bénin sous les feux de la rampe en tant que protagoniste des transitions écologiques en Afrique.

Organisé conjointement par la Mairie de Cotonou et l’association Climate Chance, le sommet réunit plus de 1 000 participants venus d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs: collectivités locales, ONG, entreprises, chercheurs et jeunes acteurs de la société civile. (Source Beninwebtv)

L’Éthiopie sollicite une médiation internationale pour un accès à la mer

L’Éthiopie relance le débat sur son accès à la mer, perdu depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé avoir sollicité une médiation internationale pour résoudre ce différend jugé stratégique. Cette initiative intervient dans un climat de fortes tensions entre Addis-Abeba et Asmara.

Malgré les appels au dialogue, la crainte d’une nouvelle crise régionale reste vive dans la Corne de l’Afrique. (Source Afrik.com)

Au Burkina Faso, la junte dissout la Commission électorale indépendante

Créé en mai 1998, l’organe était chargé d’organiser les élections dans le pays. Le ministre de l’administration territoriale, Emile Zerbo, a fait savoir que son ministère assumera désormais cette fonction.

L’Assemblée législative de transition au Burkina Faso a approuvé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en place depuis plus de vingt ans et réclamée par le régime militaire, a déclaré, mardi 28 octobre, le ministre de l’administration territoriale, Emile Zerbo.

Depuis le coup d’Etat de septembre 2022, le Burkina Faso est dirigé par une junte militaire avec, à sa tête, le capitaine Ibrahim Traoré. A la mi-juillet, le régime militaire avait adopté un projet de loi visant à dissoudre la CENI, jugée « budgétivore » et sujette aux « influences étrangères ». Mardi, l’Assemblée législative de transition a donc « adopté » cette loi, à l’unanimité. (Source Le Monde Afrique)

Madagascar: Nouveau gouvernement - Un contrat de deux mois

Les nouveaux ministres ont 60 jours pour prouver leur efficacité. Ils devront relever des défis majeurs, de l'énergie à l'économie, sous contrôle strict du Président.

Les membres du nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, sont placés sous une pression inédite. Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, leur a fixé un délai strict de 60 jours pour démontrer leur efficacité dans la mise en oeuvre des priorités nationales.

Selon le Chef de l'État, tout manquement pourrait entraîner le remplacement immédiat des ministres concernés « Vous devrez transmettre régulièrement et à temps l'avancement de vos réalisations ainsi que les résultats obtenus », a souligné le Colonel Randrianirina, insistant sur la nécessité d'une évaluation continue et rigoureuse de l'action gouvernementale (Source L’Express de Madagascar)

Afrique: L'OMS alerte sur un déficit de 6 millions d'agents de santé

Le continent africain pourrait être confronté à un manque criant de ressources humaines dans le secteur de la santé d'ici 2030. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) alerte, selon l'APS, sur un déficit estimé à 6,1 millions d'agents, conséquence d'un déséquilibre entre la formation et l'emploi.

Le continent africain risque de faire face à un déficit d'environ 6,1 millions d'agents de santé d'ici 2030, a averti mardi à Dakar Abdourahmane Diallo, directeur des programmes au bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

S'exprimant à l'ouverture de la 8e édition du Forum Galien Afrique, placée sous le thème « La souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique », le responsable onusien a souligné les défis structurels qui fragilisent les systèmes de santé du continent. (Source Le Soleil)



CAN Féminine 2026 (Q) : Le Sénégal, le Ghana et l’Afrique du Sud au rendez-vous du Maroc

Les qualifications pour la CAN Féminine 2026 ont tenu toutes leurs promesses. Entre la confirmation des grandes nations comme l’Afrique du Sud et le Ghana, le retour remarqué du Kenya, ou encore l’exploit historique du Cap-Vert, cette journée a consacré la montée en puissance du football féminin africain. Le Sénégal, de son côté, a décroché son billet au terme d’un scénario haletant face à la Côte d’Ivoire. (Source Sport News Africa)



