Sénégal: Plaidoyer pour la création d'un Observatoire national du climat et des inondations

Diamniadio — Les participants à la première édition des Journées de réflexion sur le Climat et Développement du Sénégal, organisée, les 27 et 28 octobre 2025 à Diamniadiao, ont appelé à la création d'un Observatoire national du climat et des inondations, a déclaré, mardi, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf.

"Les participants à ces premières journées Climat et Développement ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination intersectorielle, de soutenir la recherche, d'intégrer la donnée climatique dans la planification du développement et de créer un Observatoire national du climat et des inondations", a dit M. Diouf.

Il présidait la cérémonie de clôture de la première édition de ces journées organisée sous le thème : "Le climat c'est l'affaire de tous ! Vers la valorisation des financements à échelle pour la résilience climatique du Sénégal".

"Concernant les secteurs de l'agriculture, de l'eau et de la pêche, de la santé et des infrastructures, des participants, ont identifié des lévriers concrets pour concilier productivité, adaptation et durabilité des actions entreprises", a poursuivi Dr Abdourahmane Diouf.

Il a souligné que les parlementaires, la société civile et la jeunesse ayant pris part à ces échanges, ont chacun rappelé, à leur manière que le climat c'est l'affaire de tous. "Ces journées, ont permis, de reconnaître que le changement climatique est l'affaire de tous", a-t-il dit, révélant que ces journées, ont enregistré 2 000 participants.

Plusieurs panels liés à des thématiques sur le Climat et Développement ont été organisés, au cours de ces Journées de réflexion.

Dr Abdourahmane Diouf a souligné que toutes ces réflexions soulèvent plusieurs messages forts sur la place de la transition écologique dans la vision Sénégal 2050, le Plan de redressement économique et social, la Contribution déterminée nationale, la contribution réelle de tous les secteurs et de tous les territoires, et le financement climatique comme pilier de notre département ministériel.

"Un constat clair s'impose désormais à nous : la résilience climatique du Sénégal repose sur la cohérence, la connaissance et la concertation".

Des représentants du Groupe de la Banque mondiale, des partenaires techniques et financiers et directeurs nationaux et chefs de service, ont pris part, à la cérémonie de clôture de la première édition des journées de réflexion Climat et Développement du Sénégal.