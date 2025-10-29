Afrique: Le Sénégal qualifié à la CAN féminine 2026, une troisième participation d'affilée

28 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des nations 2026 au Maroc, après avoir battu par 5 tirs à 4, la Côte d'Ivoire, à l'occasion du match retour du deuxième tour des qualifications à Abidjan, mardi.

Les deux équipes ont fait match nul, 0-0, à l'issue du temps réglementaire. Le score était le même lors du match aller au stade Lat-Dior de Thiès.

Les Lionnes du Sénégal participeront ainsi à leur cinquième CAN, dont la troisième de suite.

Cette 14e édition se tiendra en mars 2026 au Maroc, où se sont tenues les deux dernières éditions. Le Sénégal a pris part à la dernière édition de la CAN de football féminin, au Maroc.

Les Lionnes avaient été éliminées en quarts de finale par l'Afrique du Sud (1-1, 4 tirs au but à 1).

En 2022, elles s'étaient arrêtées aux quarts de finale également, faisant mieux qu'en 1991 au Cameroun et en 2012 en Guinée équatoriale, où elles étaient éliminées dès le premier tour.

