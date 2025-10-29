Sénégal: Des acteurs du transport plaident pour la modernisation du parc automobile et la production locale de véhicules

Dakar — Des acteurs du transport ont plaidé, mardi à Dakar, pour la réglementation de leur secteur et la modernisation du parc automobile public à travers une production locale de véhicules.

"Nous devons renouveler le parc automobile mais aussi le réglementer. Nous encourageons tous les progrès et réalisations faits à travers le TER (Train Express Régional) et le BRT (Bus Rapid Transit). Mais, il faut aussi encourager les initiatives qui regroupent des opérateurs privés du transport comme l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) qui ne coûtent pas beaucoup de moyens et de subventions à l'Etat", a déclaré l'opérateur économique Serigne Mboup.

Il s'exprimait lors d'une table ronde sur le financement des transports publics, organisée par le ministère des Transports terrestres et aériens et le Fonds de développement des transports terrestres.

"L'Etat, les banques et le secteur privé ont investi dans le transport. C'est un secteur certes rentable mais il manque une certaine organisation de la part des acteurs", a relevé M. Mboup, président directeur général de CCBM, une entreprise qui s'active aussi dans le montage et la vente de véhicules.

Il a souligné que le transport est un secteur essentiel, l'un des moteurs de développement d'un pays.

"Il faut trouver donc, des ressources pour le Fonds de développement des transports terrestres, l'orienter vers la modernisation du transport et réglementer le secteur avec rigueur et discipline tout en encourageant la production locale", a suggéré Serigne Mboup.

Serigne Mboup dit avoir apprécié la mesure prise par le gouvernement concernant le relèvement de la limite d'âge des véhicules d'occasion importés.

"Il faut en réalité encourager la production locale de véhicules moins chers et beaucoup plus avantageux pour notre économie", a insisté Serigne Mboup, par ailleurs maire de la ville de Kaolack..

M. Mboup, président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, a déploré le fait que "beaucoup de banques rejettent des dossiers de transport".

Cette table-ronde sur le financement des transports publics a pour thème : "Quelles solutions innovantes et durables pour accompagner la modernisation secteur ?".

"Les acteurs routiers croient en ce Fonds et nous avons besoin de mesures aboutissant à un nouveau visage du transport", a dit Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal.

Il a mis l'accent, dans son plaidoyer sur le renouvèlement du parc automobile mais également la réglementation du secteur.

"Il nous faut moderniser notre façon de travailler", a insisté le syndicaliste.

Mamadou Faye, directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) a indiqué que le transport routier représente plus de 90% de l'activité globale du secteur.

"Il constitue un pilier essentiel de la mobilité des personnes et des biens générant plus de 300 mille emplois majoritairement informels", a-t-il précisé.

D'après M. Faye, la BNDE a fait du financement du transport public une priorité "stratégique".

"Malgré les efforts considérables fournis par l'institution, il est important de souligner que le secteur du transport public demeure confronté à des défis structurels, comme l'absence d'une bonne gouvernance et d'une organisation des acteurs, l'absence de sécurisation des recettes ainsi que leur domiciliation effective dans le transport de marchandises", a-t-il relevé.

Mamadou Faye a aussi mis en avant les défis sur le plan financier, citant entre autres le non-respect de certains engagements pris vis-à-vis des institutions financières, l'abandon de la politique des primes à la casse destinée au renouvèlement du parc, le coût élevé des véhicules non subventionnés domestique.

Mamadou Faye, directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE).