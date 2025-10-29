Sénégal: La LSFP suspend provisoirement la diffusion en streaming du championnat national

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) annonce, dans un communiqué parvenu lundi à l'APS, la suspension provisoire du programme de diffusion en streaming (diffusion de vidéos sur Internet en temps réel) du championnat national.

La diffusion sera suspendue jusqu'à ce qu'une "restructuration complète" soit menée pat la LSFP, avec la collaboration des clubs et des instances concernées, selon le communiqué.

La LSFP a entamé, au cours de la saison dernière, un projet de digitalisation et de monétisation de la diffusion des matchs de ligue 1 et de ligue 2, ce dispositif a suscité de nombreuses critiques venant des supporters des clubs.

Pour cette raison, la Ligue sénégalaise de football professionnel "informe l'ensemble des clubs, des partenaires et du public que le programme de diffusion en streaming est provisoirement suspendu".

"Cette décision a été prise à la suite de l'évaluation technique et financière de la phase pilote menée avec les prestataires et les parties [...] concernées", est-il écrit dans le communiqué.

"Cette performance, bien que modeste, met en évidence la nécessité d'un modèle économique plus équitable et durable, qui garantit un meilleur retour pour les clubs", explique la LSFP.

Dès lors, elle souhaite faire "un travail de restructuration complète du dispositif de diffusion, en concertation avec les clubs et les instances compétentes, afin d'assurer une gouvernance claire et une répartition plus juste de la valeur créée".

Un comité scientifique sera mis en place, selon le texte.

"En attendant la mise en oeuvre de cette nouvelle stratégie, la diffusion des matchs de ligue 1 et de ligue 2 est désormais soumise à une autorisation préalable de la LSFP", explique la Ligue sénégalaise de football professionnel.

Elle signale que "les plateformes privées ne sont pas autorisées à diffuser les matchs du championnat professionnel".

Toutefois, poursuit la même source, "les clubs pourront diffuser leurs matchs, à domicile ou à l'extérieur, uniquement sur leurs plateformes officielles, sous réserve de l'approbation de la LSFP".