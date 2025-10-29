Sénégal: Mabouba Diagne évoque 'l'importance stratégique' de la maîtrise de l'eau pour développer l'agriculture

Kaffrine — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a relevé, mardi, l'importance stratégique de la maîtrise de l'eau pour le développement agricole et l'amélioration durable des conditions de vie des producteurs.

"Aujourd'hui, on parle beaucoup d'accès universel à l'électricité. Je pense qu'il est tout aussi essentiel de faire de l'accès universel à l'eau pour les paysans et les producteurs une priorité nationale", a déclaré le ministre à l'issue d'une tournée agricole dans la région de Kaffrine.

Accompagné du gouverneur de la région de Kaffrine, Babacar Kane, de même que des producteurs, des services techniques et d'autres autorités administratives et territoriales, Mabouba Diagne a notamment visité les parcelles de production de semences certifiées de mil et d'arachide de la coopérative agricole de Boulel, appuyée par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), sur une superficie de 55 hectares.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre s'est ensuite rendu à Ndioudiène, dans la commune de Kathiote, où il a visité la ferme intégrée de plus de 20 hectares de l'international sénégalais Pape Matar Sarr, avant de boucler sa mission à Mbeuleup, dans le département de Birkelane, où il a constaté l'évolution des cultures de mil, d'arachide et de riz pluvial de la coopérative "Baay Doundé".

"Si dans chacune des 525 communes rurales du pays on réalise quatre forages télescopiques de 500 mètres, cela ferait 2 100 forages, lesquels combinés à des coopératives agricoles communautaires, permettraient aux jeunes et aux femmes de développer des activités maraîchères pour ainsi transformer durablement les conditions de vie en milieu rural", a estimé Mabouba Diagne.

Il a aussi insisté sur l'importance de la formation, de la formalisation et du financement, qu'il a présentés comme des "leviers essentiels de cette dynamique" de transformation agricole et de souveraineté alimentaire.

Mabouba Diagne a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son département à soutenir les producteurs de la zone dans la mise en place de forages et de magasins de stockage.

Le ministre en charge de l'Agriculture a été notamment interpellé sur la disponibilité à temps des intrants et la reconstitution du capital semencier ainsi qu'un meilleur accès au foncier pour les femmes agricultrices.