Sénégal: Une spécialiste salue 'les efforts' du Sénégal en matière de politique de maintien des filles à l'école

Dakar — Le Sénégal est un exemple à suivre dans la lutte pour le maintien des filles dans le système éducatif, a déclaré mardi la directrice des projets de l'Agence universitaire de la Francophonie, Sabine Lopez, saluant les efforts fournis dans ce secteur.

"Le Sénégal nous apprend énormément dans la lutte pour le maintien des filles dans le système éducatif. En très peu d'années, les filles ont pu avoir la place qu'elles méritent dans le système éducatif", a déclaré Sabine Lopez.

Elle s'exprimait mardi lors de l'ouverture officielle du séminaire international sur la recherche en éducation organisé dans le cadre du programme "Apprendre".

Cette rencontre a réuni des chercheurs, responsables institutionnels, enseignants, étudiants, ONG autour de la question "Comment attirer, former et maintenir les enseignantes et enseignants dans le métier ?"

"Même s'il y a encore beaucoup à faire, le Sénégal est un pays qui a vraiment oeuvré, en mettant les moyens, y compris humains pour permettre ce développement", a salué la directrice des projets de l'Agence universitaire de la Francophonie.

Elle a par ailleurs magnifié l'esprit d'initiative et d'ouverture dont fait montre le Sénégal dans le cadre de la formation des enseignants et le soutien au métier de l'inspection.

"C'est un pays qui nous montre la voie", a-t-elle insisté, soutenant que le programme "Apprendre" a permis depuis sept ans le déploiement de 46 projets de recherche-action dans une vingtaine de pays.

Ce dialogue inter pays est fondamental, a-t-elle indiqué, estimant qu'on ne peut plus concevoir un système éducatif "hors d'un contexte plus élargi, un contexte régional, voire un contexte international".

"Nous savons tous que la mobilité [] est force de richesse et de structuration pour nos élèves et nos étudiants", a relevé Mme Lopez.

La directrice des projets de l'Agence universitaire de la Francophonie a indiqué que les travaux de recherche constitués par des équipes locales, valorisent l'expertise dans tous les pays membres de l'initiative "Apprendre".