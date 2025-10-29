Congo-Kinshasa: Les juges consulaires du pays en grève et réclament leurs rémunérations impayées

28 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les juges consulaires de la République démocratique du Congo ont exprimé leur mécontentement lundi 27 octobre, lors d'un échange avec le ministre d'État et ministre de la Justice, Guillaume Ngefa. En grève depuis plusieurs mois, ils réclament le paiement de leurs rémunérations, conformément à la loi promulguée en 2023, qui prévoit leur prise en charge par le trésor public.

Selon Didier Mukoma, vice-président des juges consulaires, aucun juge consulaire n'a été rémunéré depuis la création des tribunaux de commerce :

« Depuis que les tribunaux de commerce ont été mis en place, les juges consulaires n'ont jamais reçu une rémunération de la part de l'État congolais. La loi de 2023 prévoit pourtant leur prise en charge par le trésor public, mais rien n'a bougé depuis ».

Cette situation a poussé les juges à suspendre leurs activités, paralysant partiellement le fonctionnement des juridictions commerciales dans le pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une promesse gouvernementale

À l'issue de la rencontre, le ministre Guillaume Ngefa a promis d'examiner la question avec les autres membres du Gouvernement concernés, notamment les ministres du Budget, des Finances et la Première ministre.

« Il nous a fait une promesse qu'il va en discuter. Nous allons lui transmettre une note technique, car il n'est pas le seul à décider. Ensemble, ils pourront donner une suite », a précisé Didier Mukoma.

Un rôle essentiel dans la justice commerciale

Les juges consulaires siègent aux côtés des magistrats de carrière dans les tribunaux de commerce. Ils sont chargés de trancher les litiges entre opérateurs économiques et commerçants, apportant leur expertise du monde des affaires. Leur présence est conforme aux standards internationaux en matière de justice commerciale.

Le ministre de la Justice a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à « restaurer la dignité et les droits de tous les acteurs du secteur judiciaire », soulignant que cette reconnaissance est indispensable à la consolidation de l'État de droit.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.