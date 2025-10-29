Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Des agri-multiplicateurs et compagnies semencières formés pour booster la production agricole

Le Programme national du développement agricole (PNDA) organise depuis lundi 27 octobre à Kananga un atelier de deux jours destiné à identifier et former les agri-multiplicateurs et les compagnies semencières du Kasaï-Central. L'objectif est de renforcer la chaîne de production des semences et d'améliorer durablement la productivité agricole dans la province.

L'atelier réunit des agriculteurs et des représentants de compagnies semencières venus des cinq territoires du Kasaï-Central ainsi que de l'interland de la ville de Kananga. Il s'inscrit dans une dynamique de structuration durable et performante de l'agriculture locale, en favorisant la mise en réseau des acteurs clés du secteur semencier.

Un système semencier adapté aux réalités locales

Dans son allocution, M. Bamba, représentant du directeur régional Afrique centrale du PNDA, a souligné l'importance de cette initiative :

« Cet atelier est une occasion unique de mettre en synergie nos expertises et nos ressources pour bâtir un système semencier performant, durable et adapté aux réalités locales ».

Il a insisté sur la nécessité d'identifier les opportunités, de surmonter les obstacles et de définir des actions concrètes pour appuyer efficacement les agri-multiplicateurs et les cultivateurs, dans le but de lutter contre la faim dans la province.

Vers une meilleure sécurité alimentaire

Les organisateurs espèrent que cette formation permettra non seulement de professionnaliser les producteurs de semences, mais aussi de renforcer les capacités des compagnies semencières locales. L'atelier vise également à identifier les contraintes majeures du secteur et à proposer des solutions concrètes pour améliorer la production agricole au Kasaï-Central.