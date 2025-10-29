Maroc: Les femmes marocaines sont toujours confrontées au harcèlement et aux obstacles à l'égalité dans l'emploi et la politique

Selon les citoyens, les autorités devraient faire davantage pour protéger les femmes et les filles contre la discrimination et le harcèlement.

Key findings

Les femmes ont bénéficié de l'éducation secondaire et post-secondaire autant que les hommes au Maroc (57% contre 58%). Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir reçu d'éducation formelle (18% contre 14%). o La plupart des Marocains (84%) déclarent qu'il est rare, voire inédit, que les familles empêchent les filles d'aller à l'école parce qu'elles privilégient l'éducation des garçons. Cependant, 15% d'entre eux affirment que cela se produit fréquemment, et cette proportion atteint 28% en milieu rural et 33% parmi les répondants économiquement défavorisés. o Plus d'un citoyen sur quatre (27%) déclarent que les écolières sont « souvent » ou « toujours » victimes de discrimination, de harcèlement ou de sollicitations sexuelles de la part de leurs enseignants. Parmi les répondants pauvres, 39% déclarent que ces abus sont fréquents.

Environ deux tiers (65%) des Marocains estiment que les femmes devraient avoir les mêmes chances que les hommes d'être élues à des fonctions publiques. A peine la moitié (49%) des hommes partagent ce point de vue, contre 82% des femmes.

Plus de quatre Marocains sur 10 (43%) déclarent que les femmes sont « souvent » ou « toujours » victimes de harcèlement sexuel dans les espaces publics, comme au marché, dans la rue et dans les transports en commun. o Une majorité (62%) des répondants estiment qu'il est « quelque peu probable » ou « très probable » que les femmes et les filles soient crues si elles signalent des incidents de discrimination ou de harcèlement. o Mais trois quarts (75%) des citoyens estiment que la police et les tribunaux devraient faire davantage pour protéger les femmes et les filles contre la discrimination et le harcèlement.

L'autonomisation des femmes au Maroc demeure un enjeu crucial, tant pour les droits humains individuels que pour le progrès social au sens large. Comme le souligne le Programme des Nations Unies pour le Développement (2014, p. 2), « Tant que les femmes et les filles ne pourront pas pleinement réaliser leurs droits dans tous les domaines de la vie, le développement humain ne pourra pas progresser ».

Malgré les réformes juridiques et les efforts politiques (Programme des Nations Unies pour le Développement, 2022), les femmes marocaines continuent de faire face à d'importantes disparités en matière de participation économique et d'autonomisation politique. Ces disparités sont reflétées dans le Rapport mondial sur les inégalités entre les sexes (2025) du Forum Economique Mondial, qui classe le Maroc au 137e rang sur 148 pays. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le pays se classe 10e sur 14, soulignant les défis régionaux plus vastes en matière d'égalité des sexes.

Le gouvernement marocain a adhéré aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, dont l'Objectif 5 appelle à la participation pleine et effective des femmes et à l'égalité des chances en matière de leadership à tous les niveaux de prise de décision (Nations Unies, 2025). Le Maroc a également adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes

de discrimination à l'égard des femmes, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (EuroMed Droits, s.d.).

La Constitution de 2011 renforce ces engagements en consacrant l'égalité entre les hommes et les femmes, en interdisant la discrimination et en affirmant la primauté des conventions internationales ratifiées sur le droit interne (EuroMed Rights, s.d.).

Conformément à ces obligations, le gouvernement a adopté une série de politiques et de programmes visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Plus récemment, il a lancé le Cadre stratégique du Plan gouvernemental pour l'égalité 2023- 2026, qui comprend le Programme d'autonomisation économique des femmes visant à accroître leur participation au marché du travail (Royaume du Maroc, 2023). Ce cadre se concentre sur trois domaines clés : le renforcement de l'inclusion économique et de l'entrepreneuriat féminin, la prévention et la lutte contre les violences sexistes, et la promotion des valeurs d'égalité des sexes dans la société. Elaboré en consultation avec les ministères et les acteurs de la société civile, le plan est supervisé par le Comité national pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, créé pour assurer la coordination et la responsabilisation des politiques.

En 2018, le Parlement marocain a adopté la Loi 103-13 visant à lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, marquant ainsi une avancée significative vers la justice de genre. Cette loi criminalise diverses formes de violences sexistes, notamment le harcèlement, les agressions sexuelles et la cyberviolence. Elle définit également des protections juridiques et des mécanismes de soutien pour les victimes (Morocco World News, 2018).

Cette dépêche d'Afrobarometer rend compte du point de vue des citoyens sur l'efficacité des stratégies d'autonomisation des femmes au Maroc. Les résultats suggèrent que les femmes continuent d'être confrontées à la discrimination, au harcèlement et à des obstacles dans divers aspects de la vie, tant publique que privée.

Bien que les femmes aient atteint la parité avec les hommes dans l'enseignement supérieur, elles sont beaucoup moins susceptibles d'occuper un emploi rémunéré. Trois répondants sur 10 déclarent que leur famille les empêche d'occuper un emploi, et quatre sur 10 affirment que les femmes et les filles sont fréquemment victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public, y compris à l'école.

La plupart des Marocains affirment qu'il est probable que les femmes et les filles soient crues si elles se plaignent de discrimination ou de harcèlement, mais la plupart pensent également que la police et les tribunaux doivent faire davantage pour protéger les femmes et les filles contre de tels traitements.

Alors que la plupart des femmes affirment qu'elles devraient avoir les mêmes chances que les hommes d'être élues à des postes politiques, à peine la moitié des hommes sont d'accord.

Marcelline Amouzou Marcelline Amouzou is a PhD student in political science at the University of Florida.